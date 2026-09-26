Обычно мало туристов: в Португалии есть остров, предлагающий фантастические возможности

Выбирая место для пляжного отдыха, мы мечтаем о длинной полосе мягкого песка вдоль голубого моря и большом количестве свободного места, а получаем переполненное такими же отдыхающими ограниченное пространство. Однако в Португалии до сих пор можно найти место, точно такое же, как в мечтах.

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Как пишет Express, пляж Прайя-до-Порту-Санту (Praia do Porto Santo) вошел в список неожиданных пляжных направлений 2026 года по версии туристической компании Iglu Cruises. В этот список попадают места, которые обычно не принимают массы туристов, но в последнее время испытали резкий рост интереса в поисковиках. И понять, почему путешественникам пришлось по душе это португальское побережье, совсем несложно.

В компании отметили, что Прая-до-Порту-Санту получила 81,8% пятизвездочных отзывов на основе более 1600 оценок. Пляж предлагает великолепную 9-километровую полосу золотистого песка. Спокойная, теплая вода и расслабленная атмосфера островной жизни позволяют ему стабильно обходить переполненные курорты материка и удерживать статус лучшего пляжа Португалии.

Туристам здесь открываются замечательные возможности. Например, дайвинг у затонувших кораблей, а также экскурсия в бывший дом Христофора Колумба в уютной столице острова Вила-Балейра. Именно островные территории Португалии скрывают самые спокойные и чистые уголки побережья в Атлантическом океане с лучшими прибрежными полосами.

Этот пляж, расположенный на острове Порту-Санту (младшем "брате" Мадейры), действительно уникален. Это единственный песчаный пляж во всем архипелаге, который непрерывно тянется на 9 километров вдоль южного побережья. Для сравнения: главный остров Мадейра в основном состоит из галечных пляжей или пляжей с искусственно насыпанным песком. Длинная песчаная полоса Порту-Санту на самом деле делится на несколько участков, каждый из которых имеет собственное название. Это Пенеду, Кабесу-да-Понта, Кальета, Фонтинья, Педраш-Преташ и Рибейру-Салгаду, некоторые из которых удостоены знака качества "Голубой флаг". При этом Прая-да-Фонтинья полностью оборудована для отдыхающих с ограниченными возможностями.

Здешний мягкий, мелкий золотистый песок известен, в частности, своими целебными свойствами, которые используют для облегчения ортопедических и ревматических состояний. Отдыхающие погружаются целиком или отдельными частями тела в теплый песок на 30-60 минут, чтобы вызвать потоотделение, которое, как считается, способствует усвоению минералов и помогает унять боль в суставах.

Однако теплым здесь является не только песок, но и сама погода. На Порту-Санту царит теплый и сухой климат с одним из самых длительных пляжных сезонов в стране, который длится с поздней весны до ранней осени. Июль и август – пиковые месяцы, когда море самое тёплое. А в июне и сентябре здесь меньше людей. Сухие и стабильные погодные условия обеспечивают много солнца круглый год, а вода остается теплой, прозрачной и спокойной, что идеально подходит для купания и водных видов спорта.

В 2022 году Порту-Санту признали "Лучшим пляжем Европы", но он до сих пор остаётся относительно малоизвестным среди широкой публики. Хотя участки возле отелей могут быть переполнены людьми, стоит отойти чуть дальше, и вы окажетесь в абсолютной тишине и покое. Небольшой городок Вила-Балейра также стоит того, чтобы по нему прогуляться: здесь есть красивая приходская церковь, украшенная голубой португальской плиткой азулежу, и музей Христофора Колумба, который когда-то жил на этом острове.

Добраться сюда с Мадейры можно примерно за 2,5 часа на пароме или за всего 25 минут на самолете. Благодаря этому на пляж легко заглянуть во время поездки на Мадейру, а не планировать отдельное полноценное путешествие. Большинство гостей приезжают сюда всего на один день ради пляжа или остаются на одну ночь.

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