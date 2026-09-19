Забудьте о "все включено": какие путешествия стали трендом в 2026 году

Изменения в современных запросах туристов заметны даже неспециалистам. Погоня за галочками в путеводителе и пассивное лежание на шезлонге все чаще уступают место поиску менее раскрученных мест, способных вызвать искреннее восхищение окружающим миром.

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Именно в таких условиях зародился новый тренд отдыха, который ставит на первое место путешествия в уголки, где реальность переплетается со сказкой, а время течет в своем собственном ритме. Этот тренд получил название whimsical travel. Подробнее о нем рассказало издание Kobieta Interia.

В чём суть whimsical travel и откуда такой интерес

Само слово "whimsy" в этом году стало настоящим феноменом в соцсетях, особенно среди молодежи. В частности, представители поколения Z искали его в контексте моды, досуга и даже садоводства. Этот термин можно перевести как "что-то сказочное, фантазийное и причудливое". Он подразумевает долю абсурда и поиск детской радости даже в самых простых мелочах. Конечно, этот тренд не обошел стороной и сферу путешествий.

Whimsical travel заключается в сознательном поиске мест, которые вызывают ощущение чего-то необычного, эстетический восторг и легкую ностальгию. Вместо современных мегаполисов или модных отелей поклонники этого стиля выбирают окутанные туманом пейзажи, густые леса, кельтские руины, деревни с каменными домиками или уютные кафе, спрятанные в узких мощеных улочках.

Главное здесь – уловить особую атмосферу, которая позволяет прожить путешествие спокойно и глубоко. Без постоянного взгляда на часы или проверки уведомлений в смартфоне, зато с возможностью дать волю своему воображению.

Новый тренд в противовес традиционному "все включено"

Для многих "whimsical travel" становится прекрасной альтернативой стандартному отдыху в формате "все включено". Крупные отели, хотя и предлагают максимальный комфорт, зачастую лишены души и собственного характера. Пребывание там в основном сводится к предсказуемым перемещениям между бассейном и шведским столом. "Сказочный" же туризм предлагает нечто кардинально противоположное.

Суть "whimsical travel" – в максимальном отходе от шаблонов, бегстве от толпы и городского шума. Вместо искусственно созданных развлечений вроде очередного аквапарка, сувенирного рынка или музея восковых фигур вы получаете настоящее единение с природой, местным фольклором и уникальной архитектурой. Такая поездка – это отдых не только для тела, но прежде всего для ума. Она помогает снять стресс и оставляет ощущение настоящего приключения, которое отпечатывается в памяти на долгие годы.

Где искать сказочные пейзажи

Среди направлений, которые идеально соответствуют философии whimsical travel, выделяется Шотландия. От острова Скай с его удивительными скалами и возможностью бродить днями напролет вдали от цивилизации до исторического Эдинбурга и таинственных уголков Шотландского нагорья. В таких местах очень легко почувствовать себя персонажем фэнтезийной истории.

Ирландия с ее изумрудными холмами, руинами замков и кельтскими преданиями тоже привлекает тех, кто ищет чуть ли не волшебства. Большим спросом пользуются Фарерские острова и Исландия, где бескрайние безлюдные пейзажи с каскадами водопадов тесно переплетаются с легендами об эльфах.

Атмосферные уголки Европы: архитектура, переносящая в сказку

Если же вы в первую очередь ищете необычные шедевры искусства или просто предпочитаете комфорт городской цивилизации, вы все равно легко найдёте места в стиле "whimsical travel". Прекрасный пример – португальская Синтра с ее красочными дворцами, словно сошедшими с детских иллюстраций. Это идеальное дополнение к поездке в Лиссабон.

Также огромной популярностью пользуется французская провинция Эльзас. Прокатитесь по ее маленьким городкам, таким как Кольмар или Эгисхайм. Они так похожи на живые иллюстрации к волшебным сказкам, что вы будете вспоминать их красоту еще долго.

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