Недооцененные направления в Испании: где провести отпуск не за все деньги мира

Наверное, весь мир уже устал от разговоров о том, какая Барселона переоценена, дорогая, забита туристами и так далее. И действительно, путешественники, которые хотели бы увидеть Испанию, могут попасть в этом ярком городе в ловушку с очередями и высоченными ценами. Тогда как почувствовать дух южной страны можно без всех этих неприятностей.

Если вы планируете отправиться в Испанию, чтобы наконец выдохнуть, расслабиться и получить удовольствие, забудьте о средиземноморском побережье, а лучше держите курс на север – к Атлантике. Издание Travel off Path рассказало о 4 недооцененных испанских жемчужинах – городах, где значительно меньше людей, ниже цены и при этом бурлит жизнь. Эти аутентичные локации точно будут стоить вашего внимания во время сезона отпусков.

Ла-Корунья (Галисия)

Спрятанная в северо-западном регионе Испании, Ла-Корунья – это, пожалуй, самое недооцененное направление для тех, кто хочет совместить пляжный релакс с изучением древней культуры. Это город с особым характером: здесь дикая Атлантика встречается с лабиринтами старого центра, а исторические здания соседствуют с современным ритмом жизни. Есть здесь и местная "Барселонета" – это пляж Риасор в форме полумесяца, зажатый между стеклянными фасадами зданий и лазурным океаном. Вода здесь бодрит прохладой даже в пик сезона, но поверьте: когда на улице +30°C, такой заплыв – именно то, что надо, особенно если после него опрокинуть бокал ледяного местного пива Estrella Galicia в одном из прибрежных баров.

Главная туристическая приманка, ради которой стоит пройтись 35 минут пешком от старого города, – это Башня Геркулеса. Это идеально сохранившийся римский маяк I века, единственный в своем роде, до сих пор стоящий на скалистом мысе над диким океаном. Добавьте к этому лабиринты старого города с его знаменитыми балконами, из-за которых город прозвали "стеклянным", и вы получите идеальный микс истории и расслабленного отдыха.

Сан-Себастьян / Доностия (Страна Басков)

Этот город имеет два названия, но одну атмосферу невероятно спокойного курорта без безумной толпы Коста-Бравы. Здесь вы не встретите классических шумных туристов в носках под сандалии, а вместо этого будете делить золотой песок пляжа Ла-Конча с местными жителями и редкими гостями из соседней Франции. Вид на бухту в обрамлении изысканных домов и террас с морепродуктами – это чистый визуальный восторг.

Однако главный магнит города – это не здание и даже не пляж, а его уникальная гастрономия. Старый центр буквально забит пинчо-барами (баскский вариант тапас) и ресторанами с мишленовскими звездами. Обязательно загляните в Paco Bueno за жареными кальмарами и креветками – этот вкус вы не забудете никогда. Кстати, в Сан-Себастьян недавно стало проще добраться: вы можете прилететь в Бильбао, а оттуда проехать чуть больше часа на авто – и вот уже вы в этом колоритном раю.

Сантандер (Кантабрия)

Если вы ищете настоящую, живую Испанию без показушного фламенко и ловушек для инста-блогеров, Сантандер – ваш вариант. Здесь нет "диснейлендовского" исторического центра (город сильно пострадал от пожара 1941 года), зато есть крутые уличные рынки, живые районы, где туристы – редкость, и огромные пляжи, где легко найти уединенный уголок только для себя.

Обязательно посетите полуостров Ла-Магдалена: тамошние тропы приведут вас к секретным бухтам, где почти нет людей, а виды на побережье оставят после себя поистине эпические впечатления. Там же расположен дворец Ла-Магдалена – роскошная летняя резиденция испанских королей, построенная в британском стиле. Это город для тех, кто любит пространство, океанский бриз и эстетику Прекрасной эпохи.

Хихон (Астурия)

Хихон – это "дикий" родственник Ла-Коруньи с мощным морским духом и невероятным старым кварталом Симадевилья. Здесь все рядом: за минуту вы выходите из узких вымощенных улочек с пастельными домами прямо на мягкий песок городского пляжа Сан-Лоренцо. Готический квартал Барселоны мог бы только позавидовать такой аутентичности и уюту.

Особенность Хихона – его выраженный региональный характер. Вы точно захотите остаться подольше в одной из сидрерий, где домашний сидр наливают прямо из бочек. Попробуйте игристый напиток с местным сыром кабралес или сытной фабадой (жаркое из белой фасоли и колбасок), и вы поймете, что такое настоящая астурийская сиеста. Этот город специально создан для долгих прогулок, дегустаций и неспешного созерцания жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о дешевой альтернативе побережью Амальфи.

