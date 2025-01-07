Не в Европе: названа страна, где можно лучше всего расслабиться

Когда речь заходит об отпуске, многие рассматривают в качестве направлений для путешествия европейские страны, однако они, как правило, являются перегруженными туристами. Для спокойного и тихого отдыха эксперты предлагают отдать предпочтение Австралии.

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Глобальный индекс релаксации BookRetreats проанализировал 76 направлений по всему миру, чтобы узнать, какие из них могут предложить путешественникам спокойные условия для отпуска.

Австралия с плотностью населения в 3,4 человека на квадратный километр имеет огромное изобилие развлечений и красивых мест для релаксации. К сравнению, в Италии на квадратный километр приходится 198,3 человек, а на Маврикии и вовсе – 626.

Материк может предложить туристам огромный спектр мест для отдыха: от красочных пляжей до пустынь и кипящих жизнью городов. Более того, в Австралии есть очень много национальных парков, которые впечатляют своей красотой, разнообразной флорой и фауной.

Туристы могут насладиться видом самого старого тропического леса в мире – Дейнтри, посетить пустыню Улуру или отдохнуть на Большом Барьерном рифе, который является одним из семи природных чудес света.

Кроме того, Австралия предлагает для любителей понежиться на солнце или заняться серфингом одни из самых лучших пляжей в мире. Одним из самых популярных является Уайтхэвен на острове Уитсандей. Посетители могут насладиться белоснежным песком и кристально чистой водой. По версии Lonely Planet, пляж Уайтхэвен считается самым лучшим в мире. Песок там состоит на 98% из кремния.

Какие еще страны признаны самыми расслабляющими для отдыха:

Австралия Канада Исландия Финляндия Новая Зеландия Австрия Швеция Эстония Норвегия Португалия Ботсвана Хорватия Германия Черногория Япония Испания Болгария Литва Чехия Малайзия Швейцария Польша Намибия Нидерланды Дания

По словам соучредителя BookRetreats Шона Келли, многие популярные европейские страны стали жертвами собственной популярности, потому туристы стараются искать альтернативные варианты для релаксации во время путешествий.

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