Назван самый комфортный город для жизни в 2026 году: расположен в Европе

Европейские города снова возглавили мировые рейтинги качества жизни. В фокусе исследований – безопасность, стабильность, доступ к культуре, экология и социальная инфраструктура.

Именно баланс между комфортом, историей и современными возможностями становится решающим. И первенство на этот раз получила европейская столица, которая сочетает спокойствие, красоту и высокие стандарты жизни.

Берн – самый комфортный город для жизни. Столица Швейцарии расположена в изгибе реки Ааре, а ее Старый город (Altstadt), основанный еще в XII веке, сохранил уникальную средневековую структуру и архитектуру.

Среди мест, которые стоит посетить – Freibad Marzili, популярная городская купальня под открытым небом, где можно поплавать в прозрачных бирюзовых водах Ааре.

Другая важная локация – Kulturzentrum Reitschule, многофункциональное культурное пространство, сочетающее концерты, театральные представления, кинопоказы и социальные события. Именно такие места формируют живую неформальную атмосферу города.

Впрочем, Швейцария традиционно не ассоциируется с доступной стоимостью жизни. По данным ECA International, многие города с самыми высокими показателями качества жизни одновременно входят и в перечни самых дорогих для аренды жилья и питания. Исследования подтверждают: высокий уровень безопасности, инфраструктуры и социальных сервисов редко бывает бюджетным. Комфорт, как оказывается, стоит дорого.

Топ-10 самых безопасных и комфортных городов мира

Берн, Швейцария; Копенгаген, Дания; Ставангер, Норвегия; Женева, Швейцария; Люксембург, Люксембург; Гаага, Нидерланды; Вена, Австрия; Мюнхен, Германия; Дублин, Ирландия; Лиссабон, Португалия.

Этот рейтинг еще раз подтверждает: Европа остается мировым лидером по качеству городской жизни, особенно для тех, кто ценит безопасность, культуру и стабильность.

