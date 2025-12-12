Назван самый комфортный город для жизни в 2026 году: расположен в Европе
Европейские города снова возглавили мировые рейтинги качества жизни. В фокусе исследований – безопасность, стабильность, доступ к культуре, экология и социальная инфраструктура.
Именно баланс между комфортом, историей и современными возможностями становится решающим. И первенство на этот раз получила европейская столица, которая сочетает спокойствие, красоту и высокие стандарты жизни.
Берн – самый комфортный город для жизни. Столица Швейцарии расположена в изгибе реки Ааре, а ее Старый город (Altstadt), основанный еще в XII веке, сохранил уникальную средневековую структуру и архитектуру.
Среди мест, которые стоит посетить – Freibad Marzili, популярная городская купальня под открытым небом, где можно поплавать в прозрачных бирюзовых водах Ааре.
Другая важная локация – Kulturzentrum Reitschule, многофункциональное культурное пространство, сочетающее концерты, театральные представления, кинопоказы и социальные события. Именно такие места формируют живую неформальную атмосферу города.
Впрочем, Швейцария традиционно не ассоциируется с доступной стоимостью жизни. По данным ECA International, многие города с самыми высокими показателями качества жизни одновременно входят и в перечни самых дорогих для аренды жилья и питания. Исследования подтверждают: высокий уровень безопасности, инфраструктуры и социальных сервисов редко бывает бюджетным. Комфорт, как оказывается, стоит дорого.
Топ-10 самых безопасных и комфортных городов мира
- Берн, Швейцария;
- Копенгаген, Дания;
- Ставангер, Норвегия;
- Женева, Швейцария;
- Люксембург, Люксембург;
- Гаага, Нидерланды;
- Вена, Австрия;
- Мюнхен, Германия;
- Дублин, Ирландия;
- Лиссабон, Португалия.
Этот рейтинг еще раз подтверждает: Европа остается мировым лидером по качеству городской жизни, особенно для тех, кто ценит безопасность, культуру и стабильность.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-5 европейских городов с лучшими рождественскими ярмарками.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.