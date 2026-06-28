Национальный парк в Болгарии признан лучшим в Европе: что там посмотреть

Национальный парк Рила в Болгарии возглавил рейтинг лучших национальных парков Европы. В новом исследовании специалисты оценили 100 европейских национальных парков не по популярности среди туристов, а по тому, насколько их природа остается нетронутой.

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При составлении рейтинга учитывались площадь парков, высота над уровнем моря, биоразнообразие, уровень искусственного освещения и сохранность природных сред. Именно по этим показателям болгарская Рила заняла первое место, сообщает Travel and Leisure.

Рила – крупнейший национальный парк Болгарии. Он считается самым высокогорным на Балканах. Здесь сочетаются ледниковые ландшафты, хвойные леса, высокие хребты и глубокие голубые озера, что делает парк одним из самых впечатляющих природных направлений в Восточной Европе.

Главное украшение парка – Семь Рильских озёр. Это группа ледниковых водоемов, расположенных на разной высоте и соединенных популярным пешеходным маршрутом. Именно сюда чаще всего едут туристы, желающие увидеть Рилу за один день. Озера имеют насыщенный синий цвет, а окружающие склоны создают почти альпийский пейзаж.

Несмотря на то, что парк ежегодно принимает около 500 тысяч посетителей, он не производит впечатления чрезмерно застроенного или переполненного. Даже в популярных местах здесь гораздо меньше ощущается давление инфраструктуры, чем в известных горных парках Западной Европы.

Рила также известна богатым животным миром. На территории парка обитают бурые медведи, серые волки, евразийские рыси и балканские косули. В небе можно увидеть хищных птиц, в частности беркутов и сапсанов. Кроме того, в пределах парка расположены четыре биосферных заповедника ЮНЕСКО.

Путешественникам стоит учесть, что Рила – не только живописное, но и довольно сложное направление. Пешеходные и велосипедные маршруты проходят через крутые и открытые участки, где может не быть магазинов, кафе или другой инфраструктуры. Поэтому к прогулкам нужно готовиться заранее: брать с собой воду, удобную обувь, средства защиты от солнца и более тёплую одежду для высокогорья.

Помимо Семи Рильских озер, в регионе можно увидеть горные тропы, сосновые леса, панорамные перевалы и отдалённые участки, где особенно хорошо ощущается тишина дикой природы. Именно сочетание высоты, простора, тёмного неба и относительного отсутствия застройки стало одной из причин, по которой парк получил наивысшую оценку.

В первую десятку рейтинга также вошли другие известные природные территории Европы. Среди них – испанская Сьерра-Невада, словенский Триглав, австрийский Высокий Тауэрн, испанские Кабаньерос и Айгуэстортес-и-Эстань-де-Сант-Мауриси в Пиренеях. Среди северных направлений выделили финский национальный парк Лемменйоки, который является одним из крупнейших в Европе и отличается разнообразием птиц.

Рейтинг показывает, что всё больше путешественников ищут в Европе не только известные города и популярные курорты, но и простор, тишину и настоящие природные ландшафты. И болгарская Рила стала одним из лучших примеров такого направления.

OBOZ.UA писал о том, чем особенен отдых в Черногории.

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