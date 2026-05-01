Намного дешевле, чем в Сен-Тропе: туристам посоветовали город во Франции

Туристам, которые хотят отдохнуть на юге Франции, но не готовы переплачивать за Сен-Тропе, Канны или Ниццу, советуют обратить внимание на Монпелье. Этот город расположен недалеко от Средиземного моря, имеет красивую историческую архитектуру, молодежную атмосферу, доступные цены и пляжи в 15–25 минутах езды от центра.

Видео дня

Монпелье – город в регионе Окситания, который позволяет почувствовать юг Франции без заоблачных цен. Детали рассказало издание Express.

Монпелье расположен примерно в 10 километрах от Средиземного моря. Это не классический пляжный курорт прямо на побережье, но именно в этом его преимущество: здесь меньше туристического ажиотажа, больше городской жизни, аутентичной французской атмосферы и более доступных вариантов для отдыха.

Сердцем Монпелье считается район Экюссон – исторический центр с узкими средневековыми улочками, старинными двориками и особняками XVII века. Значительная часть центра является пешеходной, поэтому город удобно исследовать без автомобиля.

Одно из главных мест в городе – площадь Комедии. Ее часто называют "гостиной" Монпелье, ведь именно здесь сходятся старый город и более новые районы. На площади расположено здание Национальной оперы Монпелье, а вокруг много кафе, магазинов и мест для прогулок.

Монпелье хорошо подходит тем, кто хочет совместить городской отдых, гастрономию, историческую архитектуру и поездки к морю. Здесь можно гулять по старым кварталам, пробовать морепродукты, посещать рынки и при этом не чувствовать такого количества туристов, как в самых известных городах Ривьеры.

Хотя Монпелье не стоит непосредственно на побережье, до пляжей можно добраться довольно быстро. Ближайшие песчаные пляжи расположены примерно в 15–25 минутах езды от центра.

Один из самых удобных вариантов – Карнон-Пляж. Он расположен примерно в 11 километрах от города и имеет широкую песчаную береговую линию. Благодаря простору здесь легче найти место даже в разгар лета.

Еще одно популярное направление – Палава-ле-Фло. Это бывший рыбацкий поселок, который со временем стал морским курортом. Он расположен примерно в 11 километрах к югу от Монпелье. Городок известен каналом, набережной, оживленной атмосферой и велосипедными маршрутами вдоль реки Лез.

Если Лазурное побережье ассоциируется с роскошью, галечными пляжами, яхтами и дорогими курортами, то Окситания предлагает длинные песчаные пляжи, лагуны, солончаки и более спокойную атмосферу. Побережье региона простирается вдоль залива и часто остается недооцененным среди иностранных туристов.

Окситания – второй по площади административный регион Франции, который охватывает и Пиренеи, и Центральный массив, и средиземноморское побережье.

Аэропорт расположен примерно в 6 километрах от центра города. Оттуда можно доехать на шаттле Navette Aéroport Line 120 до трамвайной остановки Place de l'Europe примерно за 15 минут. Также до Монпелье можно добраться на поезде.

Для тех, кто любит путешествия на автомобиле, дорога на юг Франции может стать отдельным приключением. Если ехать по трассе A75, можно проехать через виадук Мийо – самый высокий мост в мире и одно из самых впечатляющих инженерных сооружений Франции.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.