Мрачно и изящно: путешествие по готическим соборам Европы

На смену романтическому стилю пришла мрачная готика. Она появилась во Франции в средине XII века и развивалась до XVI. Поэтому сегодня у нас есть возможность полюбоваться необычными памятками архитектуры того времени, в частности храмами. Поэтому отправимся в необычное путешествие, которое точно запомнится на всю жизнь.

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Миланский собор (Милан, Италия)

На главной площади города возведена святыня, которая с первых секунд поражает своим видом. Невозможно даже представить, как тяжело было людям, работавшим над этим проектом. Его конструкция очень сложна даже для наших дней, а для того времени – почти нереальна для исполнения. К тому же следует учитывать, как доставляли мрамор в эти края. Каждую камешку добывали в карьере Кандоглия, затем ее отправляли по реке или через каналы, которые перед этим специально вырывали. Было очень сложно, но итальянцы справились.

Строительство святыни началось еще в 1356 году, окончательно завершилось в 1956. Но многие люди не согласны с последней датой, ведь реставрационные работы не заканчиваются ни на миг. Сооружение можно отнести к поздней готике, которая больше присуща Франции, а не Италии.

Архитектурный памятник достойно держится и не выдает своего возраста. Кстати, именно он считается одной из самых больших готических застроек во всем мире, уступая лишь севильскому красавцу.

Собор Святого Стефана (Вена, Австрия)

В самом сердце Вены расположена святыня, пережившая многие войны и мужественно устоявшая. Именно поэтому храм олицетворяет символ свободы города и всех австрийцев. Костел возвели по приказу герцога Рудольфа IV. Официальная дата появления на свет – XIV век.

Главная изюминка храма – черепичная крыша. На нем изображены два герба: национальный и местный. Мозаика здесь появилась не сразу, а была добавлена в 1952 году.

В Соборе Святого Стефана сохранилось множество реликвий: старинные иконы, картины, фрески, церковные вещи и т.д. Вы будете поражены увиденным.

Севильский кафедральный собор (Севилья, Испания)

Это готическое чудо возвели на месте величественной мечети Альмохады, которую разрушили христиане во время взятия города. Святыню проектировали только с одной целью – продемонстрировать силу и богатство севильцев. Во время постройки конструкторы того времени использовали бывшие колонны и другие элементы сооружения. Среди них – известная башня Хиральда, разрисованная необычными узорами и орнаментами, превращенная в колокольню.

Сюда стоит подняться, чтобы увидеть всю неземную красоту этого места. Со 104-метровой высоты можно разглядеть каждый уголок Севильи. Также зайдите в часовни. Они не похожи друг на друга. Каждая из них посвящена святому или выдающемуся деятелю, который имел отношение к святыне.

Кстати, среди многих находящихся здесь гробниц есть две особенные. В них захоронены почетные личности: король Фердинанд III Кастильский и Кристофор Колумб.

Йоркский собор (Йорк, Англия)

Это крупнейшее готическое сооружение Северной Европы. Ему удалось даже обойти кельнскую святыню. Поэтому оно точно заслуживает вашего внимания. Оно отличается огромными и нереально красивыми витражами.

Йорский собор имеет довольно почтенный возраст. Первый камень проектировщики заложили еще в 1230 году, а завершилось строительство в 1472 году.

За свое существование он испытывал немало бед и разрушений. Даже два раза горел из-за поджога религиозных фанатиков. Но его удалось спасти.

Главная изюминка храма – огромное окно. Его размеры настолько масштабны, что оно считается самым широким средневековым витражом во всем мире.

Собор Парижской Богоматери (Париж, Франция)

Святыня известна под названием Нотр-Дам-де-Пари. Это не просто готическая церковь, а настоящий символ французской столицы, который, кстати, мог исчезнуть, так и не став известным. Его спасителем считается Виктор Гюго, в нужное время выпустивший роман с одноименным названием. После публикации книги на почти разрушенное здание обратили внимание.

Стены собора видели многие события. Самая значительная из них – коронация императора Наполеона Бонапарта. Здание пережило не одну войну и революцию. Не обошлось и без потерь. В то время было уничтожено много реликвий и сокровищ. В 2019 году здесь произошел масштабный пожар, во время которого сгорел уникальный деревянный каркас крыши и обрушился 96-метровый шпиль. К счастью, сама основа и иконы уцелели.

В настоящее время продолжается реконструкция святыни. Но по прогнозам его должны скоро открыть. Скорее всего это произойдет в 2024 году, когда Франция будет принимать Олимпийские игры.

Все эти готические соборы стоят вашего внимания. Обязательно посетите их, когда будете гулять по улочкам городов, где расположены эти гордые и неприступные постройки.

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