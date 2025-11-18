Менее 40 жителей, нет магазинов и аптек: где расположена самая маленькая в мире страна

Среди вод Тихого океана существует одно из самых отдаленных и наименее населенных мест на планете – остров Питкэрн, где сегодня живет менее сорока человек. Это территория без магазинов, аптек и стабильной инфраструктуры, но с уникальной и противоречивой историей, которая охватывает три века.

В свое время Питкэрн был пристанищем для мятежников из легендарного "HMS Bounty", позже пережил внутренние конфликты, демографический кризис и громкий международный скандал. Теперь община оказалась на грани исчезновения и пытается восстановить население, предлагая желающим переезд на один из самых изолированных островов мира. Детали рассказало издание The Sun.

Остров среди океана: самое отдаленное человеческое поселение

Остров имеет миниатюрные масштабы – всего 3,2 км в длину и 1,6 км в ширину.

Питкэрн расположен буквально "посреди ничего":

5 630 км от Перу,

5 600 км от Новой Зеландии,

2 170 км от Таити, что является ближайшей цивилизационной точкой.

Это последний колониальный анклав Великобритании в Тихом океане. Остров почти полностью вулканический, а его изоляция формирует образ жизни, который сегодня кажется архаичным.

История острова

Первые поселенцы, как считают археологи, жили здесь примерно в XV веке. Со временем природные ресурсы истощились, что привело к внутренним войнам и исчезновению тогдашней общины.

Современная история острова началась в 1789 году, когда после знаменитого бунта на корабле HMS Bounty группа из восьми британских матросов-мятежников искала место, где их никто не найдет.

Во время переворота капитан Уильям Блай вместе с верными моряками был брошен в небольшую открытую лодку. Команда смогла преодолеть более 6 400 км, выжив в открытом океане.

Тем временем мятежники, вместе с шестью полинезийцами и двенадцатью женщинами с Таити, осели на Питкэрне. На старых картах его координаты были указаны неправильно, поэтому остров стал естественным укрытием. Чтобы исключить возможность возвращения, моряки подожгли корабль и начали новую жизнь.

Идиллия быстро исчезла. Споры за власть и женщин привели к серии жестоких конфликтов. Уже через четыре года от первоначальной группы остались только четыре мужчины и десять женщин с детьми.

В дальнейшем община постепенно росла, и в 1937 году численность достигла максимума – 233 жителя.

Но уже в середине XX века большинство начало переезжать в Новую Зеландию в поисках работы, медицины, образования и современного уровня жизни.

Современность острова

В 2004 году остров всколыхнуло уголовное дело, получившее мировой резонанс: семеро мужчин, включая мэра Стива Кристиана, были осуждены за серию сексуальных преступлений.

Они составляли почти половину всего мужского населения острова. Суд проходил в Новой Зеландии, а приговоры были вынесены годом позже. Это событие нанесло серьезный удар по репутации Питкэрна, от которой остров не может оправиться до сих пор.

Сегодня на Питкэрне живет менее 40 человек, а община пытается найти новых жителей. Местные власти предлагают желающим:

бесплатные визы;

покрытие переезда;

земельные участки для строительства.

Однако заинтересованных почти нет.

Экономика острова пришла в упадок: с 2004 года остров живет за счет дотаций Великобритании.

Питкэрн имеет лишь несколько общественных заведений, небольшую церковь, музей с артефактами первых поселенцев и деталями "Баунти", теннисный корт, административное здание.

Большинство денег сейчас приносят туристы с круизных лайнеров, которые закладывают короткую остановку возле острова.

Питкэрн – это уникальная страница истории человечества, но с каждым годом шансов на возрождение становится все меньше. Без новых жителей и экономической базы маленькая община рискует исчезнуть.

