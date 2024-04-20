Львов и Каменец-Подольский вне конкуренции: куда поехать на выходные. Советы звезд

Актеры сериала "Зв'язок" от Нового канала рассказали об украинских городах, где можно незабываемо провести уик-энд. Звезды поделились особыми историями из путешествий по Украине.

Не обошлось без архитектуры и истории. Рекомендации знаменитостей OBOZ.UA узнал от пресс-службы Нового канала.

Тарас Цымбалюк

Что касается архитектуры, актер выделяет Львов с его историческими достопримечательностями. Во время путешествия в город Льва, Тарас Цымбалюк с отцом посетили Лычаковское кладбище, дом-музей Франка.

"Конечно, не могу не вспомнить свой родной город – Корсунь-Шевченковский, где есть архитектурный комплекс Дворец Понятовского. Там останавливались многие известные люди, писал свои стихи Тарас Шевченко, был Иван Нечуй-Левицкий, Адам Мицкевич", – отметил артист.

Дмитрий Вивчарюк

Звезда отмечает, что среди его любимых городов для путешествия – Львов, Одесса и Чернигов. "Мне очень хотелось побывать в историческом Мариуполе, Дружковке и Купянске, на территории Запорожской области", – поделился своими мечтами Вивчарюк.

Александр Сугак

"Для меня самые любимые украинские города для путешествия или отдыха, идеально подходящие на энергетическом уровне, это Львов и Каменец-Подольский", – говорит Сугак, добавляя, что любит там бывать, хотя не всегда это выходит из-за насыщенного графика.

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