Лучший город Европы для цифровых кочевников расположен возле Украины: где именно

Европа все активнее приспосабливается к потребностям людей, работающих дистанционно, и сегодня десятки стран уже предлагают гибкие возможности для такого формата жизни. Впрочем, для цифровых кочевников главным вызовом становится выбор города, где будет комфортно жить и работать.

Новое исследование назвало лучшие европейские города для удаленной работы, оценив их по стоимости жизни, безопасности, интернету и транспорту. Лучший результат показал город, который расположен совсем рядом с Украиной, – польский Краков, информирует Daily Mail.

Лучший город для удаленной работы

Авторы нового исследования проанализировали 35 самых посещаемых городов Европы, чтобы определить, какие из них лучше всего подходят для цифровых кочевников. При составлении рейтинга учитывали расходы на жилье, еду, скорость и стоимость интернета, цены на общественный транспорт, а также уровень безопасности. Чем безопаснее и дешевле был город, тем больше баллов он получал.

Первое место в итоге занял Краков – второй по величине город Польши. Он набрал 161 балл из 175 возможных и стал лидером общего рейтинга. Средние ежемесячные расходы здесь оценили в 1423,12 евро, что соответствует среднему уровню расходов по сравнению с другими участниками списка.

Особенно хорошо Краков показал себя в нескольких ключевых категориях. Исследование отметило доступную стоимость питания – в среднем 128 евро в месяц, а также низкую цену на интернет – 13,94 евро в месяц. Кроме того, город получил высокий показатель безопасности – 75,08 балла из 100.

Второе место тоже досталось Польше

Сразу за Краковом в рейтинге расположилась Варшава. Польская столица набрала 150 баллов из 175 и также продемонстрировала сильные результаты. Ежемесячные расходы здесь даже ниже, чем в Кракове, – 1265,26 евро, а показатель безопасности составляет 74,66 балла.

Такой результат еще раз подтверждает, что города Центральной и Восточной Европы сегодня остаются одними из самых привлекательных для дистанционной работы. Они предлагают хорошее соотношение между качеством жизни, ценами и базовыми условиями для комфортной работы онлайн.

Кто еще в топ-5

Третью позицию занял Будапешт. Столица Венгрии набрала 147 баллов из 175, а средние расходы цифровых кочевников там оценили в 1542,24 евро в месяц. В то же время Будапешт выгодно отличается умеренной стоимостью общественного транспорта: месячный проездной здесь стоит всего 23,08 евро.

Четвертое место в рейтинге досталось Праге, которая набрала 141 балл. Пятой стала столица Эстонии Таллинн. Оба города получили высокие оценки благодаря хорошему интернету, доступным расходам на еду и общему удобству для дистанционной работы.

Правда, в Таллинне средние ежемесячные расходы оказались значительно выше – 2266,72 евро. Однако город все равно остался среди лучших благодаря сочетанию качественной инфраструктуры, надежной связи и комфортной городской среды.

Безопасность стала еще одним весомым критерием в итоговом оценивании. Самый высокий показатель среди всех городов получил хорватский Дубровник – 82,23 балла. Самый низкий результат зафиксировали во французском Лионе, где уровень безопасности оценили лишь в 40,87 балла.

Хотя Дубровник не вошел в первую пятерку, именно по показателю безопасности он стал одним из сильнейших городов в списке.

Рейтинг лучших городов Европы для цифровых кочевников

Краков, Польша; Варшава, Польша; Варшава, Польша; Будапешт, Венгрия; Прага, Чехия; Таллинн, Эстония; Мадрид, Испания; Севилья, Испания; Лиссабон, Португалия; Дубровник, Хорватия; Порту, Португалия.

