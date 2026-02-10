Лучший для зимнего отдыха: туристам посоветовали солнечный остров

Канарские острова традиционно возглавляют рейтинги самых популярных туристических направлений для круглогодичного отдыха благодаря своему мягкому климату. Однако среди всего архипелага особое внимание туристов привлекла Фуэртевентура, которую часто называют королевой зимнего солнца. Сочетание экзотических пейзажей, кристально чистой воды и километров песчаных побережий делает этот остров идеальным убежищем от зимней серости.

Видео дня

Фуэртевентура – старейший остров архипелага, чья история насчитывает около 20 миллионов лет. Он возник в результате мощной подводной вулканической активности, сформировавшей его неповторимый рельеф со 152 различными пляжами. Здесь можно найти как бескрайние белоснежные пески, так и драматическое побережье с черной вулканической галькой, отмечает издание express.co.uk.

Кроме пляжного отдыха, остров привлекает любителей экологического туризма, ведь он является домом для сотен редких видов флоры и фауны. В частности, именно здесь обитает одна из последних популяций канарского египетского стервятника, находящегося под угрозой исчезновения. Северная часть острова удивляет нетронутыми дюнами, тогда как юг славится отдаленными бухтами, идеальными для уединения.

Для любителей водных видов спорта Фуэртевентура стала настоящей Меккой, предлагая лучшие условия для серфинга, виндсерфинга и водных лыж. Температура воздуха здесь редко опускается ниже 18°C даже в самые холодные месяцы, обеспечивая около 3000 солнечных часов в год. Это делает остров идеальной площадкой для активностей на свежем воздухе в любое время.

Кулинарная карта острова не менее захватывающая: старый город Корралехо наполнен уютными ресторанами тапас и заведениями со свежими морепродуктами. Отдых здесь остается приятно доступным – например, пинта пива в местных барах стоит около 1,70 фунта стерлингов (110 грн). Такое сочетание оживленной атмосферы и умеренных цен делает остров фаворитом среди европейских путешественников.

Пляж Плайя-де-Сотавенто заслуживает отдельного внимания благодаря уникальному явлению двойного берега, появляющегося во время отлива. Между основной линией и песчаными отмелями образуются бирюзовые лагуны, создавая невероятные пейзажи для фотосессий. Семьям с детьми стоит посетить Калета-де-Фусте, которая известна своей безопасной пристанью для яхт и колоритными рынками.

Для тех, кто ищет приключений, обязательной к посещению является тропа к вулкану Кальдерон-Ондо, откуда открывается панорамный вид на природный парк дюн. Любителей истории и загадок ждут пещеры Ахуй и уединённый пляж Кофете, сохраняющие атмосферу дикой природы. Каждая рыбацкая деревня, например Эль-Котильо, добавляет путешествию аутентичного испанского шарма и спокойствия.

OBOZ.UA предлагает узнать о городе на побережье Адриатического моря в Хорватии, который в топе "дофаминовых путешественников".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.