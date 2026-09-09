Лучшие острова Европы: эксперты назвали топ-5

Отдых на островах – это не только пляжи, пальмы и теплое море. В Европе можно найти и совсем другие варианты: вулканические озера, суровые фьорды, высокие горы, средневековые города и отдаленные бухты, до которых можно добраться только пешком.

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Эксперты назвали пять европейских островов и архипелагов, которые особенно заслуживают внимания путешественников. Подробности сообщает Daily Mail.

Сардиния, Италия

Сардиния регулярно попадает в рейтинги лучших островов Европы благодаря бирюзовому морю, живописным пляжам, горным пейзажам и самобытной кухне.

Одно из самых интересных мест – архипелаг Ла-Маддалена, имеющий статус национального парка. Он состоит из семи основных островов, известных гранитными берегами, небольшими городками и прозрачной водой.

Еще одна популярная локация – мыс Капо-Теста с причудливыми скалами и великолепными видами. Тем, кто интересуется историей, стоит посетить Су-Нуракси-ди-Барумини – археологический комплекс бронзового века, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сардинская кухня также заметно отличается от материковой итальянской. Среди местных блюд – запеченный поросенок (porceddu), паста culurgiones с начинкой из картофеля и сыра, а также множество блюд из морепродуктов.

Корсика, Франция

Корсику часто называют Островом красоты, и это не только из-за ее пляжей. Здесь сочетаются высокие горы, скалистые побережья, средневековые города и многочисленные туристические маршруты.

Особого внимания заслуживает Бонифачо – старинный город, построенный на высоких белых скалах над морем.

Среди самых известных пляжей острова – Салечча. Добраться до него непросто: часть пути придется преодолеть на внедорожнике, лодке или пешком. Однако путешественников ждут светлый песок, прозрачная вода и почти нетронутая природа.

Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия

Сан-Мигель – самый большой остров Азорского архипелага. Его называют "Зеленым островом" из-за густой растительности и изумрудных пейзажей.

Главными природными достопримечательностями здесь стали вулканические кратеры, озера и горячие источники. Особенно известна долина Фурнаш – одна из самых активных геотермальных зон острова.

На Сан-Мигеле можно отправиться на наблюдение за китами, пройти по горным маршрутам или попробовать блюда, приготовленные с помощью естественного геотермального тепла. Это направление подойдет тем, кто хочет совместить спокойный отдых с необычными природными локациями.

Лофотенские острова, Норвегия

Лофотенские острова совсем не похожи на классический пляжный курорт. Архипелаг на севере Норвегии известен горными вершинами, фьордами, небольшими рыбацкими поселениями и почти нереальными пейзажами.

Летом здесь можно увидеть полуночное солнце, а примерно с сентября по апрель Лофотены становятся одним из популярных мест для наблюдения за северным сиянием.

Среди самых эффектных мест – пляж Квалвика. Золотистый песок и бирюзовая вода здесь окружены высокими горами. Автомобильной дороги к пляжу нет, поэтому добраться сюда можно только пешком.

Остров Скай, Шотландия

Скай привлекает прежде всего суровой природой. Скалистые горы, зеленые долины, озера и необычные геологические образования сделали его одним из самых известных островов Шотландии.

Среди популярных мест – Fairy Glen, или Долина фей. Несмотря на название, древние легенды о феях с этой местностью не связаны, однако необычный рельеф с небольшими холмами и скалами действительно создает сказочную атмосферу.

Еще одна визитная карточка острова – Old Man of Storr, огромный скальный выступ, к которому ведет популярный туристический маршрут. С ним связано немало местных легенд, а с высоты открываются одни из самых известных видов острова.

OBOZ.UA ранее писал, почему стоит посетить Валенсию.

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