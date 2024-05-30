Лучшие ночные города Европы, где вы сможете развлечься и купить пиццу и пиво после 00:00

После пандемии столица Великобритании Лондон потеряла более тысячи заведений, что отразилось на ночной жизни города.Туристам стали недоступны развлечения в круглосуточных районах, например Сохо.

Сочетание растущих трат, отсутствия лицензий и плохой транспортной инфраструктуры привело к ужасающей ночной культуре: по сути, после полуночи в центре Лондона трудно найти чем заняться. Издание Telegraph собрало подборку из лучших европейских городов, где можно развлекаться всю ночь.

Многие туристические направления переходят в более размеренную атмосферу из-за местных запретов. К примеру, итальянские города известны своими вечерними обедами, где семьи собираются за общим столом после заката.

Но в Милане эта традиция также находится под угрозой из-за слишком увлеченных туристов в оживленном районе Порта-Венеция. Временный запрет на продажу еды на вынос после полуночи был введен в выходные в Милане из-за того, что жители, напуганные скандальными гуляками, попросили принять меры.

Афины

Когда-то Афины были местом пересадки на пути к островам, а теперь это преуспевающее туристическое направление. Такие достопримечательности вроде Акрополя, заполнены как днем, так и ночью.

Греческая столица предлагает не только танцы до утра. Как и в случае с южной Европой, теплые вечера означают культуру сиденья на террасе, медленное питье вина и прием пищи. Некоторые линии метро и трамваи работают до двух часов ночи, а другие – до 12 часов ночи. Есть много дешевых такси, чтобы доставить вас обратно в отель.

Берлин

Если вечерняя прогулка обязательно означает посещение ночного клуба, то Берлин остается лидером. Действительно преданные делу уже знают о Бергайне – легендарной бывшей электростанции на востоке города. Фотографировать внутри запрещено – постоянные посетители сообщают о заполненных танцевальных площадках. Вечеринка начинается после полуночи и продолжается до следующего дня.

В городе есть целый ряд альтернативных вариантов – от старомодных до современных. Поездка в Бэй Шлавинхен, где наливают пиво 24 часа в сутки, является настоящим обрядом. Или окунитесь вечером в ресторан Melek Pastanesi, где круглосуточно подают пахлаву.

Мадрид

В Испании ночная культура – это вопрос национальной идентичности. Настолько, что когда министр предложил ресторанам закрываться раньше обычного, общественность отреагировала бурно. По данным испанской газеты El Pais, самое популярное время для ужина – 21:20. Поэтому у столицы множество великолепных открытых террас и столовых под открытым небом.

Посетите Toni2, живой пиано-бар, чтобы послушать испанское пение в течение ночи – он закрывается в 6 утра. Завершите вечер поездкой в Сан-Гинес, традиционный магазин шоколада, который работает круглосуточно с четверга по воскресенье и до полуночи с понедельника по среду.

Когда придет время возвращаться в гостиницу, мадридское метро станет лучшим выбором. Оно курсирует с 6:00 до 01:30, поезда отправляются каждые 15 минут после полуночи.

Амстердам

Репутация Амстердама, как места для путешественников-тусовщиков, может быть проблематичной для местных жителей и гостей, которые ищут более спокойный отдых, но это означает, что ночная жизнь поражает своим разнообразием. Тем, кто хочет поужинать ночью, следует отправиться в местные рестораны BAK или Daalder.

Клубов, конечно, здесь много и если вы пытаетесь избежать разврата в некоторых популярных местах, такие заведения, как De Japanner, остаются открытыми до утра. Последний трамвай отправляется с Центрального вокзала в 12:15, а ночной автобус приходит ему на замену.

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