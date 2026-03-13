Лучшие музыкальные фестивали в Европе: куда поехать летом 2026 года

Лето 2026 года обещает быть особенно ярким для всех, кто любит сочетать путешествия с живой музыкой. В Европе состоятся десятки фестивалей разных форматов: от масштабных шоу с громкими хедлайнерами до атмосферных событий у моря, на островах или в исторических городах.

Видео дня

Многие фестивали легко совместить с городскими прогулками, пляжным отдыхом или коротким путешествием по региону. Издание Lonely Planet рассказало о лучших музыкальных фестивалях в Европе.

Primavera Sound 2026

3–7 июня, Барселона, Испания

Primavera Sound – один из самых известных музыкальных фестивалей Европы, который традиционно проходит в Барселоне. Его особенность – жанровое разнообразие. Фестиваль проходит в пространстве на территории Parc del Fòrum. Еще одно преимущество – возможность до или после фестиваля насладиться самой атмосферой города.

Kala

3–10 июня, Дерми, Албания

Kala – настоящий танцевальный рай на Албанской Ривьере. Локация делает фестиваль особенно привлекательным: золотые пляжи, бирюзовое море, частные бухты и сцены прямо на песке. Часть событий проходит на Gjipe Beach, добраться до которой можно только на лодке, что придает отдыху особую атмосферу. Здесь можно не только танцевать под сеты диджеев, но и исследовать древние замки, каньоны и пещеры вокруг.

Tons of Rock

24–27 июня, Осло, Норвегия

Tons of Rock – один из крупнейших ежегодных rock and metal festival в Скандинавии. За четыре дня он собирает большую международную аудиторию и поражает масштабом. Гостей ждут несколько сцен, кемпинг на территории и удобное сообщение с Осло, поэтому при желании можно выбрать проживание в отеле.

Roskilde Festival

27 июня – 4 июля, Роскилле, Дания

Roskilde Festival – легендарный неприбыльный фестиваль, который уже давно стал отдельным явлением в европейской музыкальной культуре. В 2026 году он снова превратит территорию в настоящий мини-город с семью сценами и десятками тысяч палаток. Событие объединяет не только музыкантов, но и авторов, перформеров, спикеров, граффити-художников и архитекторов. Для тех, кто путешествует издалека, доступна аренда снаряжения на месте.

WOMAD Glasgow

3–4 июля 2026 года, Глазго, Шотландия

В 2026 году WOMAD впервые приходит в Глазго. Фестиваль глобальной музыки, еды и культуры состоится в Kelvingrove Park, возле Glasgow University и West End. Гостей будут ждать живые выступления, кулинарные демонстрации, уличная еда, многочисленные развлечения для детей. Это событие для тех, кто ценит не только музыку, но и атмосферу открытости к различным культурам.

NOS Alive

11–13 июля, Лиссабон, Португалия

NOS Alive – прекрасная возможность совместить большое музыкальное событие с отдыхом в одном из самых привлекательных городов Европы. Лиссабон с его холмами, белыми фасадами и терракотовыми крышами сам по себе стоит путешествия. А фестиваль добавляет к этому выступления культовых исполнителей.

Trænafestivalen

8–11 июля, Трена, Норвегия

Trænafestivalen доказывает, что райский фестиваль не обязательно должен быть в тропиках. Событие проходит на острове Трена, до которого можно добраться только по морю. Регулярные party boats курсируют из материковых городов, а сама локация поражает видами: горы, ледник и северная природа создают неповторимый фон для музыки. Это фестиваль для тех, кто хочет убежать от банальных форматов и почувствовать что-то действительно необычное.

Love International

8–14 июля, Тисно, Хорватия

Love International – идеальный выбор для тех, кто любит солнце и море. Фестиваль предлагает ночные вечеринки на пляжах, лодочные события и open-air nightclub. Любителям природы тоже будет интересно, ведь неподалеку расположен Krka National Park с водопадами. Это один из самых ярких пляжных фестивалей лета.

Tomorrowland

17–19 и 24–26 июля, Бом, Бельгия

Tomorrowland – пожалуй, один из самых эффектных фестивалей в Европе. Он известен не только музыкой, но и фантастическим сценическим дизайном, технологиями и масштабными инсталляциями.

Wilderness Festival

30 июля – 2 августа, Оксфордшир, Англия

Wilderness Festival проходит в Cornbury Park – огромном лесистом поместье, которое создает особое настроение. Событие имеет более изысканную и комфортную атмосферу, чем многие другие летние фестивали. К тому же оно хорошо подходит для семейного отдыха.

Untold

6–9 августа, Клуж-Напока, Трансильвания, Румыния

Untold – большой городской фестиваль. Большинство событий здесь происходит в вечернее и ночное время, а одно из главных преимуществ – качественная стадионная инфраструктура и очень сильная продакшн-часть. Гости обычно селятся в городе, а на фестиваль отправляются ближе к вечеру.

Iceland Eclipse

12–15 августа, полуостров Снайфедльснес, Исландия

Пейзажи Исландии из черной лавы, голубого неба и необычных природных форм и сами по себе производят сильное впечатление, а фестиваль только усиливает этот опыт. Кроме музыки и танцев, в программе предусмотрены мастер-классы, лекции о науке и технологиях и тому подобное. Особый бонус – возможность увидеть солнечное затмение 2026 года.

Flow Festival

14–16 августа, Хельсинки, Финляндия

Flow Festival – стильный городской фестиваль, который проходит на территории бывшей электростанции Suvilahti Power Plant. Его лайн-ап известен эклектичностью: здесь сочетаются большие поп-имена, альтернативные проекты, композиторы и панк-сцена. Событие отлично подходит тем, кто хочет окунуться не только в музыку, но и в креативную и устойчивую гастрономическую сцену города. А еще Хельсинки летом дарит длинные светлые дни, сауны и возможность освежиться в море.

Another Love Story

21–23 августа, графство Мит, Ирландия

Another Love Story – один из самых атмосферных фестивалей Ирландии. Он проходит на локации с руинами часовни, чанами с горячей водой в Mellow Meadow, речной платформой для купания и зелеными пространствами. Основная сцена расположена в бальном зале, а выступления ощущаются особенно камерно и тепло. Гости также могут слушать лекции в библиотеке или смотреть кино в уютном кинопространстве. Это хороший выбор для тех, кто хочет завершить фестивальное лето красивой, живой и немного сказочной атмосферой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.