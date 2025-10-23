Куда поехать в 2026 году: два не разрекламированных направления в Европе

По прогнозам международной компании Expedia Group, 2026 год принесет изменения в туристических предпочтениях европейцев. Согласно отчету Unpack'26, составленному на основе бронирований и масштабного опроса путешественников, спрос смещается от популярных курортов к менее известным, но аутентичным локациям.

Среди направлений, демонстрирующих самый быстрый рост интереса, эксперты выделяют два региона – Савойя во Франции и Сардиния в Италии. Оба сочетают природную красоту, культурное наследие и спокойствие, которые все больше ищут современные туристы, уставшие от массового отдыха.

Савойя, Франция

Расположенная среди французских Альп, Савоя – это регион, который в каждое время года выглядит по-разному, но всегда очаровывает. Здесь есть глубокие долины, горные потоки, заснеженные вершины и многочисленные шале, где царит уют и аромат растопленного сыра.

Путешественники, которые ищут аутентичную базу для исследования региона, выбирают Шамбери – город со сказочным средневековым замком, музеями и старинными улочками. Отсюда удобно добраться до живописного озера Бурже, окруженного сосновыми лесами, или до деревни Бофор, известной одноименным сыром и альпийским колоритом.

Неподалеку расположен Национальный парк Вануаз – крупнейший во Франции альпийский заповедник площадью более 500 км². Здесь – ледники, озера, километры туристических троп и возможность увидеть альпийских козлов в дикой природе.

Сезон в Савойе длится круглый год.

– для лыжников и любителей горных курортов (ноябрь–апрель). Весна и лето – время для походов, катания на велосипедах и отдыха у озер.

Удобнее всего лететь до Лиона или Женевы, а дальше ехать на поезде или арендованном авто. Из Лиона до Шамбери – около 1,5 часа на поезде, из Женевы – около 2,5 часов.

Сардиния, Италия

Вторая неожиданная звезда списка Expedia – Сардиния. Это Италия без толп.

На севере – знаменитая Изумрудная Ривьера (Costa Smeralda) с кристальными пляжами и природными парками. Отсюда легко добраться на лодке до архипелага Ла-Маддалена – одного из самых живописных мест в Средиземном море.

На западе расположен город Альгеро, известный своей каталонской архитектурой, а рядом – Боза, городок с цветными фасадами и замком Маласпина на холме.

Юг острова – это Кальяри, историческая столица со средневековыми кварталами, римскими руинами и пляжем Поэтто. В 50 минутах езды отсюда – Чия, одно из самых чистых побережий Италии, где чередуются песчаные дюны, лагуны и прозрачные воды. Любителям истории стоит посетить Нору – древний римский город прямо у моря.

Сардиния – солнечное направление почти круглый год. Лучшая погода – с конца апреля до октября, когда море теплое, а дождей почти нет. Больше всего туристов – в июле и августе, но даже тогда пляжи не перегружены благодаря большому количеству курортов и разнообразию ландшафтов.

Удобнее всего лететь в Ольбию или Кальяри.

