Купе с двуспальной кроватью и произведения искусства в коридоре: в Саудовской Аравии показали новый элитный поезд 'Мечта пустыни'. Фото

В течение длительного времени Саудовская Аравия имеет цель стать одним из самых популярных туристических направлений в мире. Для того, чтобы поскорее приблизить достижение желаемого, в стране презентовали элитный поезд "Мечта пустыни", где в купе расположены большие кровати, а над роскошным интерьером работали лучшие дизайнеры.

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Как сообщает Metro, транспортное средство было создано при сотрудничестве железных дорог Саудовской Аравии и престижного итальянского бренда Arsenale, на Instagram-странице которого появились фото вагонов. Отмечается, что поезд отправится в свое первое путешествие в конце 2026 года, однако цена билетов пока остается неизвестной.

Поезд "Мечта пустыни" состоит из 14 вагонов и 34 роскошных купе, напоминающих люксовые номера в гостиницах. Там туристов будут ждать двуспальные кровати, светильники в стиле ар-деко, изумрудные диваны и стены, обшитые темным деревом. В коридорах дизайнеры разместили произведения искусства, демонстрирующие наследие и культуру Саудовской Аравии.

Кроме этого, в поезде будет размещен вагон-ресторан. Разработчики "Мечты пустыни" продумывают меню, где будут блюда местных и международных шеф-поваров.

Путешествие в роскошном поезде будет продолжаться в течение двух дней. Начальной точкой маршрута станет столица страны – Эр-Рияд, откуда транспортное средство отправится в город Аль-Курайята, в 30 километрах от границы с Иорданией. "Мечта пустыни" проедет мимо ключевых исторических мест Саудовской Аравии, среди которых населенный пункт Хаиль, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Эль-Джауф.

"Представьте, что вы отправляетесь в путешествие, где перед вами разворачивается нетронутая красота Аравийской пустыни – бескрайние песчаные просторы, что бесконечно простираются за окном. Поездка на поезде "Мечта пустыни" – это непревзойденная элегантность, интерьеры с деревянными инкрустациями, плюшевыми обивками, волшебным освещением и мебелью, изготовленной на заказ, что вдохновлена знаковыми достопримечательностями Саудовской Аравии. Каждая деталь изготовлена с точностью, сочетая вневременное мастерство и совершенство дизайна", – описали поезд в бренде Arsenale.

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