Куда поехать в октябре: назван живописный, но малоизвестный город во Франции

Франция – это не только Париж с его Эйфелевой башней или Марсель со средиземноморским шармом. В стране есть немало городов, которые остаются без внимания большинства туристов, но способны поразить своей атмосферой и историей.

Одним из таких скрытых сокровищ является Ренн – яркий и живописный город Бретани. Октябрь здесь дарит мягкую погоду, теплые цвета и спокойную, уютную атмосферу без туристических толп. Детали рассказало издание Express.

Ренн, расположенный в Бретани, нередко остается в тени более популярных направлений. Однако именно благодаря этому он сохранил свой особый шарм и предлагает путешественникам доступные цены на проживание и питание. В Париж можно добраться всего за полтора часа на поезде, поэтому город легко совместить с другими путешествиями по Франции.

Прогуливаясь по улицам Ренна, можно увидеть живописные фахверковые дома, величественный собор и многочисленные площади. Город отличается многообразием магазинов, кафе и баров, а также развитой художественной сценой: от яркого стрит-арта до экспозиций в Музее изобразительных искусств. Любители музыки найдут здесь многочисленные концертные площадки и фестивали.

Лучшее время для знакомства с кулинарными традициями – выходные. Каждую субботу в Ренне проходит второй по величине рынок Франции, где можно попробовать легендарные французские деликатесы и местные блюда. Настоящий гастрономический символ города – сосиска в гречневом блине, которую непременно стоит попробовать.

Октябрь – замечательный месяц для поездки в Ренн. Осень здесь мягкая: средняя температура достигает около 17 °C, что создает комфортные условия для прогулок по городу. В этот период легче найти бюджетные билеты и недорогое жилье: средняя стоимость гостиничного номера составляет около 42–70 евро за ночь.

Ренн сочетает в себе богатую историю, яркую культуру, вкусную кухню и уютную атмосферу без толп туристов. Если вы ищете новое направление для октябрьского путешествия – Ренн может стать приятным открытием.

