Куда поехать в межсезонье в Европе: 5 лучших направлений

Отдых в популярных европейских городах в период межсезонья открывает перед путешественниками совершенно иные горизонты. Это идеальное время, чтобы почувствовать настоящую атмосферу древних улочек, не проталкиваясь сквозь тысячи посетителей.

Кроме свободного доступа к достопримечательностям, поездки весной или осенью существенно экономят бюджет благодаря снижению стоимости перелетов и проживания. Приятная температура воздуха способствует длительным прогулкам, которые летом часто становятся изнурительными из-за жары.

Такой формат путешествия позволяет получить более аутентичный опыт и увидеть жизнь местных жителей без "туристического фильтра", отмечает издание Travel + Leisure.

Лиссабон, Португалия

Португальская столица сегодня находится на пике популярности, предлагая гостям изысканные бутик-отели и уникальные исторические достопримечательности. Чтобы спокойно попробовать знаменитые пирожные pastel de nata и забронировать номер в престижных отелях, таких как Four Seasons Hotel Ritz, стоит выбирать период с марта по май или начало осени. Именно в это время город открывается с лучшей стороны, а цены на авиабилеты становятся максимально привлекательными.

Венеция, Италия

Венеция ежегодно принимает невероятное количество гостей, однако в межсезонье (март-май и сентябрь-ноябрь) город на воде меняется. Вы получаете редкую возможность прогуляться вдоль легендарных каналов и посетить музеи мирового уровня без привычных очередей. Это именно тот момент, когда можно найти уютный уголок у воды, где не будет никого, кроме вас.

Ницца, Франция

Французская Ривьера ассоциируется с высокими ценами, однако посещение Ниццы в сентябре или октябре позволяет получить премиальный отдых за значительно меньшие деньги. В это время вода в море остается кристально чистой, а температура воздуха держится на комфортной отметке около 22°C. Вы сможете насладиться живописным побережьем, избегая летнего дефицита мест в отелях.

Мюнхен, Германия

Мюнхен привлекает столетними традициями, вкусной кухней и величием баварской архитектуры. Лучше всего планировать визит весной или сразу после завершения Октоберфеста в середине октября, когда город становится спокойнее. Это позволит вам без спешки посетить известные пивные залы и рассмотреть готические фасады зданий до начала ажиотажа рождественских ярмарок.

Барселона, Испания

Барселона предлагает универсальный микс пляжей и культурного наследия Гауди. В апреле-мае или сентябре-октябре погода все еще дарит тепло, но доступ к Саграда Фамилия или Каса-Мила становится гораздо легче. Важный совет: из-за кризиса жилья в городе лучше выбирать отели (например, стильный SLS Barcelona), что помогает поддерживать местное сообщество и гарантирует высокий уровень комфорта.

