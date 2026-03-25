Куда поехать в Испании: 5 лучших туристических мест

Испания ассоциируется у многих с шумными пляжами и известными мегаполисами, однако настоящие сокровища часто скрываются за пределами популярных маршрутов. Каждое из предложенных направлений предлагает уникальное сочетание истории, природы и аутентичной атмосферы, которую трудно найти в крупных туристических центрах.

Видео дня

Путешествие в эти места – это возможность замедлить темп, насладиться свежим морским бризом или исследовать архитектуру, сохранившуюся сквозь века. Выбор одного из этих направлений гарантирует опыт, которым сможет похвастаться далеко не каждый опытный путешественник, пишет Travel Off Path.

Ла-Корунья

Этот портовый город на северо-западе страны поражает своими "стеклянными" фасадами и уютными площадями. Сердцем локации является площадь Марии Питы с величественной ратушей, а настоящей гордостью – Башня Геркулеса, старейший в мире действующий маяк времен Древнего Рима. Здесь можно наслаждаться морепродуктами в тавернах вдоль песчаного полумесяца пляжа Риасор, чувствуя настоящее дыхание океана.

Менорка

В отличие от своей шумной соседки Майорки, Менорка предлагает более интимный отдых в бирюзовых бухтах и средневековых городках. Столица Маон и культурная жемчужина Сьютадела очаровывают узкими улочками, барочными дворцами и аутентичными тапас-барами. Большая часть острова охраняется ЮНЕСКО, что позволило сохранить природу в ее первозданном виде, без чрезмерной застройки отелями.

Остров Иерро

Самый отдаленный из Канарских островов, Иерро, является идеальным местом для тех, кто ищет уединения и дикой природы. Здесь вместо курортов "все включено" вас ждут лавровые леса, природные бассейны из лавы и захватывающие смотровые площадки, такие как Мирадор-де-ла-Пенья. Поселок Ла-Рестинга привлекает любителей дайвинга своими прозрачными вулканическими водами и спокойным темпом жизни.

Куэнка

Куэнка известна своими "висячими домами" (Casas Colgadas), деревянные балконы которых буквально нависают над пропастью реки Уэкар. Этот средневековый город, внесенный в список ЮНЕСКО, также может похвастаться первым готическим собором Испании. Прогулка по лабиринтам мощеных улиц и посещение Музея абстрактного искусства внутри одного из скальных сооружений дарят ощущение путешествия во времени.

Сеута

Сеута – это уникальный испанский эксклав на северном побережье Африки, где андалузские традиции тесно переплетаются с марокканским колоритом. Здесь стоит увидеть Королевские стены с морским рвом и роскошный парк Маритимо дель Медитерранео, спроектированный Сезаром Манрике. Со смотровой площадки Сан-Антонио открывается невероятный вид на Гибралтарский пролив, разделяющий два континента.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.