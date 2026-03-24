Альтернатива Майорке: испанский остров бьет туристические рекорды

Майорка – один из самых известных островов Испании. Она привлекает туристов своей живописной столицей, величественным готическим собором и многочисленными пляжами с бирюзовыми бухтами. Каждый год сюда приезжают сотни тысяч туристов, создавая нешуточные толпы.

При этом всего в 60 километрах к востоку находится другой замечательный остров, пишет издание Travel off Path. Менорка значительно спокойнее, менее раскрученная и сейчас постепенно набирает популярность. Например, только из Германии в этом сезоне запланировано около 74 тысяч авиамест – это на 15% больше, чем в прошлом году. Интересно, что основной прирост туристического потока дают не летние, а межсезонные путешествия. Это красноречиво свидетельствует: Менорка – не только о пляжах в разгар лета.

Главная особенность Менорки – ее атмосфера. Если Майорка (после Ибицы) ассоциируется с вечеринками и активной ночной жизнью, то здесь все значительно спокойнее. Остров имеет статус биосферного заповедника ЮНЕСКО, поэтому масштабной застройки, крупных курортов и шумных пляжных клубов здесь почти нет. Туристов тоже в разы меньше – на Менорку прибывает примерно десятая часть от потока Майорки. Сюда едут не за тусовками, а за размеренным отдыхом: небольшими портовыми городками, уютными барами и более аутентичной атмосферой.

Менорку сложно назвать совсем неизвестным местом, но она действительно выглядит более естественной и менее коммерциализированной. Это чувствуется и на пляжах. Вдоль побережья разбросаны живописные бухты – кальи с белым песком и прозрачной водой. Они больше похожи на карибские, чем на типично средиземноморские. Популярные локации вроде залива Калья Митьяна или пляжа Макареллета в сезон могут быть переполнены. Но пройдитесь пешком и совсем рядом вы найдете значительно более тихие места. Например, к заливу Калья-де-Требалуже надо идти около получаса, зато здесь почти нет людей. Не найдете вы здесь и никакой инфраструктуры – только море, сосны и скалы.

На северо-востоке выделяется уединенная бухта Калья Пресили. Поскольку она находится в пределах природного парка, людей здесь совсем немного, а природа – чистая и нетронутая. А если хочется длинного песчаного пляжа, стоит обратить внимание на Сон Боу: он достаточно популярен, но даже там легко найти пространство, если отойти подальше от основных входов.

Кроме природы, Менорка предлагает и классическую европейскую атмосферу. Столица Маон – это элегантный портовый город с одной из крупнейших природных гаваней в мире, набережной с пастельными домами и ресторанами с морепродуктами. Для исторической атмосферы стоит поехать в Сьютаделью – бывшую столицу с готическим собором, узкими улочками и старинными площадями.

Есть и более "открыточные" места. Например, Бинибека Велл – белый городок с лабиринтом узких улочек у моря, который часто сравнивают с греческими курортами. А Форнельс на севере – это уже о спокойствии рыбацкого поселка с хорошим заливом и традиционной кухней, в частности здесь, как нигде в мире, вкусно готовят лобстера.

Еще одно преимущество – относительная доступность. Из многих европейских аэропортов сюда летают недорогие рейсы, а средний перелет занимает около двух часов. Поэтому Менорка – хороший вариант для тех, кто уже путешествует по Европе и хочет добавить к маршруту более спокойное средиземноморское направление.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 4 направлениях для отдыха в Европе, которые были признанной лучшими – список вас удивит.

