Куда поехать кататься на сноуборде: лучшие места в мире

Хотя еще совсем тепло, опытные любители зимних путешествий в горы знают – уже самое время выбирать направление для отдыха, если хочешь от души покататься на сноуборде. Учесть нужно немало нюансов: количество и сложность трасс, доступность размещения, наличие специальной инфраструктуры, количество снега и тому подобное.

Чтобы определить действительно лучшие локации для сноубординга, издание Lonely Planet обратилось к профессиональному инструктору по этому виду спорта Тамаре Хинсон. И вот какие семь курортов она посоветовала.

Хоккайдо, Япония

Лучшие горные пейзажи

Япония имеет культовый статус как среди сноубордистов, так и среди лыжников. Не только из-за легендарного "япоу" (тонкий сухой снег, который не скатывается и не липнет), но и из-за своей эстетической привлекательности. На Хоккайдо, втором по величине острове Японии, находятся одни из лучших курортов, например, Нисеко с его нетронутыми, покрытыми снегом склонами и заснеженными соснами. Эти курорты также поражают своей эстетикой – к невероятным горным пейзажам здесь добавляются аутентичные произведения искусства в отелях. Впрочем, не назначайте поездку в Японию на февраль – в это время здесь больше всего туристов и склоны переполнены, ведь Азия примерно в этот период празднует Лунный Новый год. Хинсон посоветовала выбирать для путешествия март, когда на склонах обычно мало людей, а перелеты, ски-пассы и проживание стоят несколько дешевле.

Три долины, Франция

Лучшее место для фристайла

Три долины – крупнейший в мире курорт для катания на лыжах и сноуборде. Разнообразие трасс и уровень развлечений здесь просто невероятные. В Трех долинах расположено семь отдельных курортов, самые известные из которых – Мерибель, Валь Торанс и Куршевель. Это место привлекает сноубордистов, любящих фристайл, благодаря наличию шести захватывающих сноупарков и 37 фан-зон. Это также один из самых гарантированных снежных курортов в Европе, что является большим преимуществом для любителей экстремального катания на рейлах, киккерах и тейблтопах (для тех, кто не в курсе: это трассы, специально разработанные для сноубордистов). И все это – высоко в горах. Так 595 км трасс Трех долин расположены на высоте от 1100 до 3230 м выше уровня моря, а 85% горнолыжной зоны превышает уровнем 1800 м.

Кицбюэльские Альпы, Австрия

Лучшее место для новичков

Научиться кататься на сноуборде гораздо проще, когда есть красивый фон (если, конечно, вы сможете устоять перед соблазном сделать селфи на середине склона), а австрийские Кицбюэльские Альпы невероятно красивы и отлично подходят для новичков. В этом районе сосредоточено 20 городов и 900 км трасс, так что места для тех, кто встал на доску впервые, достаточно. В частности Тамара посоветовала выбрать Санкт-Йоханн в Тироле, известный своими просторными и свободными от толпы склонами. Кроме того, семидневный ски-пасс на весь регион стоит всего 420 евро.

Санкт-Мориц, Швейцария

Самый роскошный курорт

Готовы потратить кругленькую сумму, а взамен получить действительно шикарные условия? Вам точно понравится Санкт-Мориц. Это название одновременно альпийского города и горнолыжного курорта, который десятилетиями привлекал знаменитостей – от членов королевских семей до рэперов и актеров. Здесь находятся одни из самых шикарных горнолыжных отелей, например, Badrutt's Palace с целой армией дворецких, готовых носить сноуборды и угощать горячим шоколадом (или чем-то покрепче), а также проводятся ежегодные мероприятия, включая фестиваль SunIce. Впрочем, не думайте, что это просто дорогая забава для богачей. Санкт-Мориц предлагает 87 трасс, расположенных на высоте от 1798 до 3292 метров над уровнем моря, – это действительно выдающийся курорт, и недаром здесь дважды проходили зимние Олимпийские игры.

Паридиски, Франция

Лучшее место для семей

Французский регион Парадиски с 425 км идеально оборудованных трасс располагает двумя ведущими курортами мирового уровня: Ла-Плань и Лез-Арк. Они соединены между собой канатной дорогой Вануаз-Экспресс, которая на момент открытия в 2003 году была самой большой, самой длинной и самой быстрой в мире. Небольшие деревни, окружающие крупные курорты, – замечательные места для семейного отдыха. Например, Пейзе-Нанкруа, одна из самых красивых локаций и до сих пор имеет быстрый доступ к основной горнолыжной зоне. А скидки на семейные ски-пассы позволяют кататься на сноуборде без больших затрат. Также на курорте достаточно зон для начинающих, где даже очень осторожные новички могут отточить свои навыки. В Ла-Плане их шесть (обслуживаются специальными подъемниками, которыми можно пользоваться бесплатно), а в каждой из шести деревень Лез-Арк есть отдельная зона для новичков. Здесь также предлагают гостям фантастический выбор развлечений вне трасс, от лазертага до боулинга.

Уистлер-Блэккомб, Канада

Лучшее место для отдыха после катания

Многие сноубордисты считают Уистлер-Блэккомб лучшим в мире курортом для внетрассового катания. Здесь 200 трасс, разбросанных на площади 33 кв. км — это место, где веселье не заканчивается даже после остановки последнего подъемника. На этом канадском курорте есть все: от шумных ночных клубов и коктейль-баров до уютных мест для отдыха после катания, таверн и ресторанов. Среди самых оживленных мест – салун Longhorn у подножия горы Уистлер. Здесь все разрешено – будьте готовы к танцам на столах и не удивляйтесь, когда бармен достанет пушку с шампанским, чтобы обрызгать толпу игристым.

Эспас-Килли, Франция

Лучшее место для умелых сноубордистов

Французский Эспас-Килли считается одним из лучших горнолыжных курортов мира. Он предлагает 299 км трасс на высоте от 1548 до 3450 м. Здесь есть все необходимое для новичков и лыжников среднего уровня, но это место также привлекает смельчаков, которые приезжают покорить нетронутые внетрассовые снега Национального парка Вануаз и проверить свои навыки фристайла в сноупарках. Крупнейшими курортами являются Тинь, где одной из самых сложных трасс является 10-километровая La Sache, которая берет начало на вершине Эгюй-Персе (что означает "игольное ушко"), и Валь-д'Изер, где вы можете испытать себя на трассе Face, которая принимала соревнования Олимпиады 1992 года.

