Куда можно поехать вместо Дубая: лучшие альтернативы

Дубай и в целом страны Персидского залива в последние годы стали магнитом для предпринимателей и цифровых кочевников. Высокий уровень жизни, теплый климат и налоговые преимущества привлекали тысячи людей, которые искали новые возможности за рубежом.

Однако из-за политической нестабильности на Ближнем Востоке все больше людей задумываются о других направлениях. Издание Daily Mail обнародовало лучшие альтернативы.

Монако

Княжество Монако давно стало символом роскоши и престижа. Это небольшое государство на Лазурном побережье Франции, где проживает наибольшее количество миллионеров на квадратный метр.

Среди главных преимуществ – отсутствие налога на доходы для резидентов, развитая инфраструктура, престижные рестораны, казино и магазины мировых брендов.

В то же время Монако остается одним из самых дорогих мест для жизни в мире. Высокая стоимость жилья и повседневных расходов может стать серьезным барьером для многих.

Мальта

Мальта стала популярной среди цифровых кочевников и предпринимателей благодаря своей налоговой политике. Иностранные резиденты могут пользоваться специальной системой налогообложения, которая предусматривает фиксированную ставку налога на иностранные доходы.

Страна привлекает средиземноморским климатом, исторической архитектурой, вкусной кухней и сравнительно доступными ценами. Столица Валлетта неоднократно получала международные награды как один из самых красивых городов мира.

Впрочем, из-за небольших размеров острова здесь часто возникают проблемы с перегруженностью транспорта, строительством и нехваткой жилья.

Багамы

Багамские острова считаются одним из самых привлекательных мест для жизни среди состоятельных людей и предпринимателей. Страна не имеет налога на доходы, налога на прирост капитала или наследство, что делает ее очень привлекательной для инвесторов.

Помимо финансовых преимуществ, Багамы предлагают роскошный образ жизни: песчаные пляжи, коралловые рифы и отличные условия для яхтинга. Впрочем, стоит учитывать и недостатки. В некоторых районах встречаются случаи преступности, а стоимость жизни для иностранцев может быть достаточно высокой.

Бермуды

Бермуды – самоуправляемая британская территория в Атлантическом океане, которая сочетает высокий уровень безопасности с комфортным стилем жизни. Здесь также нет налога на доходы или прирост капитала, что делает остров популярным среди финансовых специалистов и предпринимателей.

Страна известна своей стабильной экономикой, хорошей инфраструктурой и высокими стандартами жизни.

Главным недостатком является очень высокая стоимость жизни. Аренда жилья здесь может быть значительно дороже, чем в крупных европейских городах.

Каймановы острова

Каймановы острова стали одним из крупнейших финансовых центров региона. Здесь также отсутствуют налоги на доходы, прибыль или наследство.

Острова привлекают людей комфортным климатом, низким уровнем преступности и активной социальной жизнью. Крупнейший город Джорджтаун является центром бизнеса и международных финансовых компаний.

К недостаткам можно отнести ограниченные возможности трудоустройства вне финансового сектора, высокую стоимость электроэнергии и риск сезонных ураганов.

Кипр

Страна предлагает налоговые льготы для иностранных резидентов и сравнительно доступную стоимость жизни. Для многих семей Кипр становится альтернативой напряженному ритму крупных мегаполисов.

Среди недостатков – жаркое лето, медленная бюрократия и менее развитая система общественного транспорта.

Коста-Рика

Коста-Рика предлагает уникальное сочетание тропической природы, активного образа жизни и программ для цифровых кочевников. Страна предоставляет специальные визы, которые позволяют работать дистанционно и не платить налоги с иностранных доходов.

Здесь можно наслаждаться океанскими пляжами, тропическими лесами, водопадами и горами. Для людей, которые ценят природу и спокойный образ жизни, это один из лучших вариантов.

Однако туристические толпы, неровные дороги и риск мелкой преступности могут стать определенными неудобствами.

Маврикий

Маврикий – островное государство в Индийском океане, которое сочетает тропическую природу, мультикультурное общество и привлекательную налоговую систему. Здесь действует специальная виза для долгосрочного пребывания иностранцев.

Остров славится бирюзовыми лагунами, водопадами, горами и развитой туристической инфраструктурой. Недостатками могут быть высокая стоимость импортных товаров, пробки на дорогах и распространенные мелкие кражи в туристических районах.

