Красиво и нет толп: туристам посоветовали скрытую жемчужину Испании

Испания остается одним из самых популярных летних направлений в Европе, но путешественникам все чаще советуют смотреть не только на Барселону, Мадрид или Севилью. Из-за перегруженных туристами больших городов все более привлекательными становятся меньшие прибрежные локации, где можно найти красивые пляжи и спокойную атмосферу.

Одним из таких мест называют Мазагон – небольшой городок на атлантическом побережье Андалусии. Он расположен примерно в часе с лишним езды от Севильи и подходит тем, кто хочет избежать толп, информирует Travel off Path.

Испанское побережье давно привлекает туристов – оно тянется от границы с Португалией до Франции и предлагает десятки популярных курортов. Однако именно из-за этой популярности многие известные направления летом становятся слишком переполненными.

Барселона и Мадрид регулярно оказываются в центре дискуссий о чрезмерном туризме, а Севилья, хоть и немного спокойнее, тоже давно не является тайной локацией. Именно поэтому путешественники все чаще ищут небольшие города рядом с известными туристическими центрами.

Мазагон как раз относится к таким местам. Это приморский городок в провинции Уэльва, до которого из Севильи можно добраться на автомобиле примерно за 1 час 18 минут. Автобусом дорога займет около двух часов, а поездка с пересадками через Уэльву будет менее удобной.

Одной из причин популярности Мазагона среди любителей спокойного отдыха является пляж Куэста-Манели. Он расположен между Мазагоном и Маталасканьясом и считается одним из самых красивых пляжей Испании. Его особенность – сам путь к побережью. К пляжу ведет деревянная дорожка через дюны и сосновый лес.

Рядом расположено защищенное побережье Доньяны. Атлантические волны, песчаные дюны и дикие пейзажи делают эту часть побережья особенно привлекательной для тех, кто устал от шумных пляжных курортов.

Туристы также могут поехать на пляж Парадор – он более удобен для доступа и предлагает широкие виды Атлантики. Еще один вариант – пляж Ромпекулос, который имеет более дикий и локальный характер.

Отдельного внимания заслуживают руины Торре-де-ла-Игера – остатки старой прибрежной башни у воды.

Еще одно преимущество Мазагона – его размер и темп жизни. Это не место для бесконечных вечеринок или шумного городского туризма. Здесь больше ценят прогулки, пляжный отдых, небольшие кафе, местные рестораны и ужины с тапасом и испанским вином.

