Какую одежду не стоит брать в путешествие: 5 неудачных вещей и чем их заменить

Собирая чемодан в путешествие, легко взять больше вещей, чем на самом деле понадобится. Особенно часто место занимают вещи, которые выглядят эффектно, но плохо сочетаются с остальной одеждой или оказываются неудобными во время поездки.

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Продуманный гардероб для путешествий, напротив, состоит преимущественно из универсальных вещей, которые можно комбинировать между собой. Эксперты из Travel + Leisure назвали пять распространённых ошибок, которых стоит избегать, если хочется путешествовать налегке и при этом оставаться стильной.

Яркие вещи с крупными принтами

Броское платье или топ с крупным ярким рисунком может показаться отличным выбором для отпуска. Однако такая вещь быстро привлекает внимание, из-за чего повторное использование одной и той же одежды становится более заметным. Кроме того, яркий принт сложнее сочетать с другими предметами гардероба.

Чем заменить?

Вместо этого лучше выбрать вещи нейтральных оттенков – белого, кремового, черного, синего или коричневого. Они легко сочетаются друг с другом и позволяют создать больше различных образов из небольшого количества вещей. Например, нейтральное платье можно надеть днем на прогулку, а вечером дополнить аксессуарами для похода в ресторан.

Вещи только для одного образа

Одежда, которую предполагается использовать только один раз, занимает драгоценное место в чемодане. Особенно это касается вещей, предназначенных для конкретного мероприятия, если во время путешествия не запланированы свадьбы, торжества или другие особые события.

Чем заменить?

Более практичной альтернативой станут комплекты из двух вещей. Топ и юбку, шорты или брюки можно носить вместе, а затем комбинировать по отдельности с другими предметами. Такой подход помогает создать несколько разных комплектов, не беря с собой много одежды.

Тяжелая одежда из плотных тканей

Плотный деним, структурированная хлопковая одежда и другие жесткие ткани могут оказаться неудобными в путешествии. Они занимают много места, сложнее складываются и могут создавать дискомфорт во время длительных переездов.

Чем заменить?

Для чемодана лучше выбирать мягкие, легкие и устойчивые к сминанию материалы. Хорошо подойдут легкий трикотаж, смеси хлопка, Tencel и другие ткани, которые легко складываются. Свободное платье, удобные брюки или мягкая рубашка позволят чувствовать себя комфортно в течение дня и не займут много места в чемодане.

Объемные кроссовки

Массивные кроссовки могут быть удобными, но в чемодане они занимают немало места. К тому же крупную обувь сложнее компактно разместить среди других вещей.

Чем заменить?

Вместо громоздких моделей стоит обратить внимание на кроссовки с низким профилем. Они легче, занимают меньше места и хорошо сочетаются как с повседневной одеждой, так и с более женственными образами. Лаконичная пара может одинаково уместно смотреться с шортами, футболкой, платьем или комплектом с юбкой.

Спортивный рюкзак

Рюкзак действительно удобен во время перелетов, поездок на общественном транспорте и длительных прогулок. В то же время спортивная модель может выглядеть слишком повседневно и не всегда гармонировать с платьями или другими более элегантными вещами.

Чем заменить?

Более универсальным вариантом станет компактная сумка через плечо. Она позволяет держать телефон, кошелек, документы и другие необходимые вещи под рукой, при этом не перегружая образ. Лаконичная модель легко вписывается как в повседневный, так и в более нарядный наряд.

Как собрать практичный чемодан

Основной принцип гардероба для путешествия – брать вещи, которые можно комбинировать между собой и носить не один раз. Нейтральные цвета, лёгкие ткани, универсальная обувь и многофункциональные комплекты помогают сократить количество вещей без потери разнообразия образов.

Перед упаковкой стоит проверить каждую вещь: сочетается ли она хотя бы с несколькими другими предметами, будет ли удобна в течение дня и действительно ли понадобится в запланированной поездке. Такой подход позволит избежать переполненного чемодана и оставить больше места для вещей, которые действительно будут использоваться.

OBOZ.UA предлагает практические советы по выбору чемодана для путешествий.

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