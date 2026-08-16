Если не хотите потерять багаж: каких чемоданов следует избегать

Потеря багажа может испортить даже самый тщательно спланированный отпуск. Помимо задержек рейсов или других непредвиденных ситуаций, путешественники рискуют остаться без своих вещей или стать жертвами кражи.

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Эксперт по безопасности Шахзад Али советует еще до поездки позаботиться о правильном выборе чемодана и способе упаковки. Соблюдение нескольких простых правил поможет снизить риски в аэропорту и сделать путешествие более спокойным, пишет express.co.uk.

Какой чемодан лучше выбрать для путешествия

По словам эксперта по безопасности и генерального директора компании Get Licensed Шахзада Али, слишком яркие и необычные чемоданы могут привлекать лишнее внимание. Хотя цветной багаж выглядит стильно, он более заметен среди других вещей, что потенциально делает его более привлекательным для злоумышленников.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение классическим черным или темным чемоданам без чрезмерно яркого дизайна. Также он советует использовать качественный навесной замок, который станет дополнительной защитой для вещей во время перевозки.

Чтобы не перепутать свой багаж с чужим, можно прикрепить небольшой опознавательный элемент – ленту, наклейку или багажную бирку. При этом желательно, чтобы такая отметка не была слишком заметной.

Как правильно упаковывать ценные вещи

Эксперт рекомендует ещё до поездки разделить все вещи на три категории:

самые ценные,

ценные,

обычные.

К первой относятся документы, банковские карты, мобильный телефон и крупные суммы наличных. Такие предметы следует держать как можно ближе к себе, используя поясную сумку или другой надежный аксессуар.

Вещи, которые могут понадобиться при прохождении контроля или посадке, лучше положить в небольшую сумку, которую легко держать перед собой. После завершения всех процедур их желательно снова спрятать в более защищенное место.

Ноутбуки, планшеты и другую дорогую электронику рекомендуется перевозить только в ручной клади. А ювелирные изделия или другие драгоценности, если они все же находятся в зарегистрированном багаже, стоит спрятать среди одежды или других менее ценных вещей. Такой подход поможет сделать их менее заметными и повысит безопасность во время путешествия.

OBOZ.UA предлагает путешественникам советы по упаковке багажа в поездку, чтобы у вас не конфисковали вещи.

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