Какие страны предлагают самый быстрый путь к гражданству: топ 10

Наличие второго гражданства для многих людей открывает больше возможностей для жизни, работы и путешествий. Однако сроки получения нового паспорта существенно отличаются в зависимости от законодательства конкретной страны.

Если человек не имеет оснований для гражданства по происхождению или не планирует инвестировать большие средства, самым распространенным вариантом остается натурализация. Именно этот путь предусматривает легальное проживание в стране в течение определенного времени и выполнение дополнительных требований. Эксперты назвали государства, где этот процесс занимает меньше всего времени.

Как работает натурализация

Натурализация обычно предусматривает несколько базовых условий. Среди них – законное проживание в стране, подтверждение финансовой состоятельности, знание языка и, в отдельных случаях, сдача экзаменов по истории, культуре или государственному устройству.

В некоторых странах процедура может длиться десять лет и более. Например, долгий срок проживания предусмотрен в Японии или Швейцарии. В то же время существуют государства, где подать заявку на гражданство можно уже через несколько лет после переезда.

Где гражданство можно получить быстрее всего

Кратчайший срок среди упомянутых стран предлагает Аргентина – два года легального проживания. В то же время заявителям важно учитывать дополнительные условия, в частности ограничения на длительные выезды за границу в этот период.

К странам с трехлетним путем к гражданству относятся Эквадор, Гондурас и Парагвай. В Уругвае такой срок действует для женатых пар, тогда как для холостых заявителей требование длиннее.

10 стран с самым быстрым путем к гражданству

Аргентина — 2 года Эквадор — 3 года Гондурас — 3 года Парагвай — 3 года Уругвай — 3 года (для супругов, для остальных этот срок составляет 5 лет) Бразилия — 4 года Бельгия — 5 лет Болгария — 5 лет Чехия — 5 лет Доминиканская Республика — 5 лет

Что стоит учесть перед переездом

Даже если страна предлагает короткий срок натурализации, это не гарантирует автоматического получения паспорта. Каждое государство устанавливает собственные критерии по доходам, интеграции в общество, знание языка и соблюдение миграционных правил.

Поэтому перед переездом важно детально изучить актуальные требования и юридические процедуры. Именно это поможет реально оценить шансы на получение гражданства в кратчайшие сроки.

