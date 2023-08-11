Как не попасть на крючок к турагенту-аферисту и выбрать лучший групповой тур

В последние годы групповые туры начали пользоваться большой популярностью. Из-за того, что у многих людей просто нет времени на организацию собственного отдыха, они обращаются за помощью к специальным агентствам, которые готовы за относительно небольшие деньги все сделать за них.

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Однако из-за активного появления новых компаний на этом рынке становится все сложнее выбрать действительно ответственного турагента. Поэтому в соцсетях появляются сотни негативных историй, как людям просто испортили отпуск. И причин здесь множество: плохие отели, некачественно сформированный маршрут, ужасный трансфер и т.д.

Чтобы не допустить такого развития событий во время собственного отпуска, читайте действенные лайфхаки по выбору турагентств. Важно отметить, что даже описанные ниже шаги не гарантируют вам положительного сотрудничества с туристическими компаниями. Будьте осторожны и читайте все условия договора – это лучшее, что вы можете сделать.

Выберите вид отдыха

Это первый и самый главный шаг. Часто люди идут к турагентам без понимания, как именно они хотят провести отпуск. Поэтому возникает следующая проблема: вы сразу подписываете договор с первой попавшейся компанией, которая предложит вам что-то интересное. Таким образом, вы не видите альтернативных вариантов, не сравниваете предложения разных организаторов и потом можете жалеть, что не дали себе немного времени на размышления.

Перед поиском турагентств определитесь, куда именно вы хотите поехать, как долго должно продолжаться путешествие, каким транспортом вы планируете передвигаться и какими активностями собираетесь наполнить отдых. К примеру, это может быть экскурсионное путешествие по нескольким странам Европы, коротенькая поездка в один конкретный город или недельный тур на море. Всё зависит от ваших личных пожеланий.

Сравните подобные предложения

Когда вы уже будете понимать, что именно вы ожидаете от отпуска, найдите соответствующие предложения на сайтах нескольких турагентств. Посмотрите, что именно они предлагают, на каких условиях и за какие цены.

Внимательно читайте все, что касается зоны ответственности организаторов поездки. Даже если на первый взгляд все выбранные вами туры будут похожи, в оплату могут входить совершенно разные вещи. Например, некоторые компании не учитывают стоимость билетов в музеи, трансфер в отели и даже бронирование номеров. Так что эти моменты нужно проверить в первую очередь.

Многие туроператоры не указывают все условия на сайтах, поэтому им следует позвонить по телефону. Чтобы ничего не забыть, предварительно запишите вопросы, которые хотели бы задать. Не бойтесь переспрашивать и наблюдайте за реакцией на ваши слова. Представители ненадежных компаний часто агрессивно реагируют на попытки выяснить детали тура или заговаривают клиентов, не давая им сказать ни слова. Это должно стать для вас "красным флажком".

Не ведитесь на "самую выгодную" цену

Некоторые туроператоры иногда с помощью средств маркетинга пытаются заманить клиентов "самыми выгодными" предложениями. На первый взгляд – это бюджетные варианты достаточно дорогих поездок. Компании объясняют такую низкую цену тем, что имеют эксклюзивную договоренность с гостиницами, нашли более дешевый транспорт или просто взяли меньший процент от стоимости своих услуг.

Но очень часто все это оказывается откровенной ложью. Туроператоры просто исключают из плана поездки экскурсии по главным культурным, историческим и архитектурным достопримечательностям, селят клиентов вдали от интересных объектов и некачественно предоставляют услуги. Это может превратить ваш отпуск в настоящий ад. Так что не ведитесь сразу на эти бюджетные предложения, а изучите их подробно и только тогда принимайте решения.

Кстати, при оценке стоимости тура сосчитайте, сколько будут стоить экскурсии или походы в музеи, если вы организуете их самостоятельно. Далеко не всегда эта цена будет гораздо ниже, чем предлагают туроператоры. Учитывайте и это, когда будете планировать свое путешествие.

Скажите "нет" дополнительным услугам

Туроператоры всегда предлагают большое количество дополнительных услуг, которые, казалось бы, должны улучшить ваш отпуск. К примеру, они могут организовать трансфер от вашего места жительства до точки начала тура, договориться за еще несколько экскурсий, не входящих в основную программу, арендовать жилье, если вы решили продлить путешествие на несколько дней. Но все это, конечно, за дополнительную плату.

Не забывайте, что такие компании всегда берут комиссию за свою работу. И это неудивительно, ведь именно на этом они и зарабатывают. Так что все эти моменты вам будет значительно дешевле организовать самостоятельно.

Однако, если вы доверяете выбранному турагентству и не хотите тратить свое время на планирование каких-либо деталей, то спокойно обращайтесь за помощью к организатору вашего путешествия. Он с радостью решит какие-либо вопросы за вас.

Учитывайте комиссию

Не секрет, что все туроператоры получают комиссию за организацию поездок. Однако некоторые идут дальше и договариваются с конкретными заведениями питания, гостиницами и магазинами за то, что те будут отдавать часть прибыли за приведенных к ним туристов. Но владельцы бизнеса – не дураки. Они поднимают цены на собственные услуги, чтобы не терять доход. Поэтому перед тем, как приобрести сувениры в "лучшем магазине города" или пообедать в "уникальном ресторане", узнайте, не переплачиваете ли вы. Сделать это просто – достаточно открыть интернет и сравнить стоимость.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, где отдохнуть с детьми в Украине.

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