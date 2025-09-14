Как другая планета: путешественник, побывавший во всех странах Европы, назвал лучшую

Европа – один из самых популярных туристических регионов мира. Выбор лучшего направления часто зависит от личных предпочтений путешественников. Однако блогер Джордан Эгберт, который посетил все страны континента, определил своего фаворита и назвал государство, которое, по его мнению, больше всего выделяется среди других.

В своем последнем видео блогер, известный в соцсетях как @counting.countries (1,2 млн подписчиков в Instagram) назвал пятерку любимых государств. Детали рассказало издание Express.

Лучшей страной для путешествий в Европе Джордан назвал Исландию. По его словам, путешествия здесь напоминают путешествие на другую планету: "Путешествуя по Исландии, кажется, что ты на другой планете: от крупнейших водопадов в Европе до горячих источников, ледников и черных пляжей. Здесь есть все".

В Исландии, по некоторым подсчетам, более 10 тысяч водопадов. Dettifoss – считается самым мощным в Европе. Seljalandsfoss – один из самых красивых: туристы могут пройти за стеной воды, чтобы увидеть его изнутри.

Самые известные исландские горячие источники – это Blue Lagoon, где вода насыщена минеральными солями и водорослями, создающими особый голубой оттенок. Они стали символом релакса и природного оздоровления.

Около 10% территории Исландии покрыто ледниками. Самый большой из них – Vatnajökull, занимающий 8% территории страны и является крупнейшим ледником Европы. Популярны среди туристов также Langjökull, Hofsjökull и Mýrdalsjökull, где можно заниматься хайкингом, альпинизмом или катанием на снегоходах.

Исландия известна и своими черными пляжами, образовавшимися в результате разрушения базальтовых скал и лавовых потоков. Самый известный из них – Reynisfjara с колоннами базальта. Не менее впечатляет Diamond Beach, куда выбрасывает айсберги из ледниковой лагуны, превращая побережье в пейзаж с ледяными "бриллиантами".

