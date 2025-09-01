Не только Амальфи: названа более доступная альтернатива для отдыха в Италии

Когда мы говорим об отдыхе на побережье в Италии, одним из первых на ум приходит Амальфи. Живописный высеченный в скале город Позитано с роскошными курортами привлекает тысячи туристов. И это и создает две ключевые проблемы региона: загруженность и высокие цены.

Впрочем, как пишет издание Travel and Leisure, к югу от Амальфи находится Чиленто – самая южная точка провинции Кампания. Здесь вы тоже полюбуетесь скалистыми пейзажами, а еще сможете посетить большой национальный парк с руинами древнегреческих полисов Пестум и Элея, прогуляться по горам и отдохнуть в горных городах. Спуститесь к Тирренскому морю и к вашим услугам песчаные пляжи. Любителей истории здесь ждут многочисленные античные храмы и тихие монастыри. Конечно, гостей здесь угощают невероятными местными блюдами средиземноморской кухни.

Да, здесь нет такой жемчужины Амальфитанского побережья, как город Позитано. Тем не менее, Чиленто предлагает своим гостям немало красивых приморских городов, которые поражают прекрасными пляжами, а туристические услуги здесь стоят значительно меньше.

Отсутствие большого потока туристов дарит гостям Чиленто возможность свободно гулять по дорогам, по которым не носятся переполненные автобусы. Вместо этого наслаждайтесь зелеными холмами с оливковыми рощами, виноградниками и сосновыми лесами. Аутентичные рыбацкие деревни, приятная непринужденная атмосфера, отличная еда, низкие цены и южное гостеприимство – вот главные преимущества региона.

Историк искусства и эксперт по путешествиям Даниэлла Отери, советует Чиленто тем, кто ищет расслабленной атмосферы во время отпуска. "Чиленто предлагает то, что многие путешественники надеются найти в Амальфи, но редко находят: природную красоту, древнюю историю и необычную кухню. Этот регион отличается разумными ценами, славится своими чистейшими пляжами и бирюзовым морем, а также предлагает едва ли не самые свежие рыбу и овощи в Италии. А еще лучшую моцареллу из молока буйволицы", – рассказала она изданию.

Воротами в Чиленто является Салерно, портовый город на южной оконечности Амальфитанского побережья, который формально не является частью региона. Его часто называют уменьшенной версией Неаполя. Исторический центр является лабиринтом мощеных улочек с магазинами, ресторанами и барами.

Чуть меньше часа в транспорте – и вот вы уже в Пестуме, где, собственно, начинается Чиленто. Пестум, извесен своими прекрасно сохранившимися греческими храмами, он также заинтересует тех, кто изучает историю Второй мировой войны. Именно на пляжах между Салерно и Пестумом в 1943 году во время кровопролитной битвы, известной как операция "Лавина", впервые высадились на материковой части Италии американские войска. Здесь до сих пор можно найти заброшенный немецкий бункер.

Ищете интересное место, чтобы остановиться? Вас с радостью приютит самая известная молочная ферма региона Тенути Ваннуло. Для гостей здесь функционирует Музей сельскохозяйственной культуры, где выставлено историческое оборудование и орудия. Благодаря буйволам, завезенным в эту часть Италии много веков назад, Чиленто славится своей моцареллой. В Тенута Ваннуло вы можете попробовать вкусный йогурт, джелато и другие молочные продукты. Если же вы хотите купить их знаменитую моцареллу, ее нужно будет заказать заранее.

Интересно провести время в Чиленто можно в средневековом селе Агрополи, которое венчает испанский замок XV века. Также туристов могут заинтересовать Трентинара – ранее заброшенный город в горах, который недавно был возрожден, Кастеллабат с песчаными пляжами и прекрасным видом на побережье Чиленто, Капаччо, где можно отправиться в поход и поискать трюфели, село Пишотта, расположенная на скале над морем, Марина-ди-Камерота – рыбацкая деревня, где можно покататься на лодке и посмотреть, как ночью ловят анчоусы, и Палинуро где находится живописный грот, в котором никогда не бывает столько туристов, как в похожем на Капри.

Поэтому, если вы хотите почувствовать себя кинозвездой и отдохнуть в роскоши, то вам в Амальфи. Если же вы обожаете аутентичную атмосферу, искреннее гостеприимство и настоящую историю, в таком случае отправляйтесь в Чиленто – вам здесь точно будут рады, а отдых обойдется в меньшую сумму.

