Как Амстердам, но без толпы: куда поехать в Нидерландах

Нидерландская столица Амстердам является одним из самых популярных среди туристов городов Европы. А из-за этого и излишне перегруженным. Однако, стоит отъехать всего 40 километров на юг, и вы окажетесь в таком же аутентичном голландском городе, где при этом не так шумно.

Как пишет издание Mirror, в провинции Южная Голландия настоящим туристическим раем является город Лейден. Несмотря на свои скромные размеры (всего 23,8 квадратных километра суши и 0,53 квадратных километра воды), Лейден изобилует живописными каналами, напоминающими Амстердам. Однако людей здесь значительно меньше.

Во времена голландского "золотого века" Лейден был вторым по величине городом в Голландии, уступая лишь тому же Амстердаму. Город славится своим престижным университетом, основанным в 1575 Вильгельмом I Оранским в знак благодарности за доблестную оборону во время голландского восстания. Это учебное заведение является старейшим университетом Нидерландов и одним из лучших в Европе. Десять его выпускников и 2 профессора были удостоены Нобелевской премии. Еще пятеро лауреатов награды в то или иное время работали в университете Лейдена, в частности Альберт Эйнштейн и Энрико Ферми.

Благодаря большому количеству студентов, Лейден славится не только как крупный научный центр. Город также изобилует барами, ресторанами и интересными магазинами, где любит проводить время студенческая молодежь, а заодно и туристы. Хотите глубже прикоснуться к научной истории города – обязательно посетите медицинский сад Хортус Ботаникус, который подчеркивает значительный вклад местных исследователей в медицинскую науку.

Лейден — город, который идеально подходит для пеших прогулок: его центр находится всего в 15 минутах ходьбы от центрального вокзала. Все 12 музеев Лейдена, предлагающих заглянуть в его богатую историю, и другие ключевые достопримечательности находятся в пешей доступности. Не хотите ходить пешком? Воспользуйтесь удобным городским транспортом или возьмите напрокат велосипед. Как и Амстердам, Лейден очень удобен для велосипедистов.

Кстати, вы знали, что Лейден имеет прозвище "город открытий" не только благодаря науке, но и благодаря своей интересной истории и архитектуре? Кроме небольшой сторожевой башни на реке Сингел от городских стен мало что сохранилось. Однако до сих пор стоят двое старых ворот города – Зейлпорт и Морспорт, построенные в конце XVII века. Лейден также может похвастаться несколькими потрясающими церквями, включая Хоогландсекерк, или церковь Святого Панкраса, построенную в XV веке. Здесь же находится памятник Питеру Адриансу ван дер Верфу, мэру города периода осады 1573-1574 годов.

Два рукава реки Ауде Рейн, впадающей в Лейден с востока, сливаются в центре города. Город также пересечён многочисленными живописными каналами с зелёными набережными. Чтобы по-настоящему окунуться в атмосферу Лейдена, рекомендуется прогуляться по ним на лодке. Кроме того, в центре города сотни зданий украшены большими фресками со стихотворными строками, которые являются частью проекта "Настенная поэма", продолжающегося с 1992 года.

Исторически Лейден связан также с одним из самых известных художников мира – именно здесь родился великий Рембрандт. Город тщательно хранит память о нем. Поэтому туристы могут посетить студию "Молодой Рембрандт" – дом XVII века, где он оттачивал свое мастерство под руководством своего учителя Якоба ван Сваненбурга.

