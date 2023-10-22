Топовые детские направления Украины: какой регион выбрать для отдыха с малышами

Семейный отдых с детьми следует планировать более тщательно, чем личный. Маленькие туристы часто привередливы к путешествиям: должно быть не только красиво и познавательно, но и весело, активно и разнообразно. Потому что музеи и средневековые замки – это, конечно, интересно. Но если там нельзя прикасаться к экспонатам, заглядывать в тайные уголки, примерить на себя роль средневекового воина – вероятнее всего, малышу будет скучно.

Впрочем, мы собрали топ мест, которые точно понравятся всем. Поэтому ловите локации, досуг на которых вы точно не забудете!

Мукачевский Замок Паланок

Уникальный образец средневековой фортификационной архитектуры, построенный на 68-метровой горе вулканического происхождения. Интересно, что замок разделен на целых три уровня – Верхний, Средний и Нижний. Первый – самый древний.

С ним связано множество легенд и загадочных историй, но самое главное, что он сохранился в отличном состоянии. С высокими башнями, воссозданным интерьером комнат, тайными подземными ходами и неприступными стенами. Здесь хранятся сотни исторических экспонатов, в том числе рыцарские доспехи, вещи, которыми пользовались жители Паланка, оружие и т.д.

Видео дня

Парк УРУРУ во Львове

Здесь есть множество лазанок, качелей, а также сетки на деревьях, горки, тюбинг и много других развлечений под открытым небом. В УРУРУ можно увидеть от двух десятков анимированных динозавров реальных размеров, которые сложно отличить от живых. Более того, услышать, как они "разговаривают", и поймать их "живые" движения. Инсталляция с этими животными самая большая в Украине, а тот факт, что она расположена посреди леса, придает ей очень реалистичную атмосферу. Представляете, в каком восторге будут дети?

Находится парк развлечений в 12 километрах от Львова, поэтому добраться до него можно очень быстро – дорога займет около 15 минут. Также в УРУРУ можно не только сделать фото для личного архива, но и купить на память сувениры и вкусно поесть. А на случай, если вам очень там понравится, можно арендовать гостиничный номер. Такой отдых придется по душе даже родителям, которые с радостью на мгновение вернутся в детство.

Софиевский парк в Умани

Его считают шедевром мирового садово-паркового искусства конца XVII – начала XIX веков. Ежегодно сквер посещают сотни тысяч туристов. Особенно путешественники любят приезжать осенью, когда плотно засаженный сад превращается в оранжевое полотно. Здесь растут уникальные растения, бьет знаменитый фонтан "Змея", а вдоль аллей можно увидеть статуи Эврипида, Аполлона Бельведерского, Венеры Купальницы, храм Посейдона, водопад, долину Гигантов и грот Тантала.

Но если предыдущая красота больше заинтересует взрослых, детей пленит катание на сегвеях, карете или верхом на коне. Также можно арендовать катамаран, поплавать на гондолах, лодках и кораблях.

Медвежий приют "Домажир"

Место, где живут спасенные мишки, находится во Львовской области. В приюте созданы максимально комфортные и приближенные к природным условиям жизни для животных. Здесь действуют экскурсии, где посетителей знакомят с дикой природой, проводят естественные уроки, мастер-классы и угощают вкусностями. Впрочем, учтите, что посещение локации возможно только по предварительной записи.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

Расположен в селе Пирогово в Голосеевском районе Киева. Этот музей – как портал в прошлое украинцев. Здесь можно увидеть, в каких домиках и в каких условиях жили наши предки, как вели свой быт. Более того, территория поделена на разные регионы, отличающиеся архитектурой и даже рельефом: Полесье, Полтавщина-Слобожанщина, Подолье, Карпаты и тому подобное. Посреди поля стоят величественные ветряные мельницы, а на тихих улицах возвышаются деревянные храмы.

Если ваша семья любит много гулять и проводить день как можно дальше от громкого мегаполиса – вам сюда. Кроме того, дети смогут познакомиться с разными древними ремеслами, ведь в селе Пирогово есть пекарня, кузница, гончарная мастерская. Для маленьких посетителей здесь часто проводят мастер-классы, для взрослых – квесты. А если поедете в этнографический музей на какой-нибудь праздник, станете свидетелем народного гуляния или концерта.

Киностудия Виктория

Victoria Film Studio находится в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области. Ее изюминка в том, что она напоминает замок из Disney. Эта киностудия занимается разработкой, производством и постпродакшном сериалом и кино. К сожалению, на территорию попасть нельзя, но на входе тоже немало интересного. Там можно увидеть героев "Терминатора", "Безумного Макса", "Чужого и Хищника", причудливые декорации и, конечно, саму цитадель. Безусловно, детей эта сказочная локация поразит.

Детский парк "Сказка"

Сердцем парка в Сумах является детская площадка в виде миниатюрных средневековых замков. Можно побегать по их коридорам, побродить по тоннелям, прокатиться на горках. Один из бастионов построен посреди озера. К нему ведут мостики, а рядом стоят пушки.

Также на территории есть смотровые платформы, скульптуры сказочных и мультипликационных персонажей: Золушки, Красной Шапочки, Маугли, Покемонов и т.д. А в центре сквера расположен фонтан, от которого тянутся аллеи к аттракционам и автогородкам.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, где отдохнуть в Украине с детьми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!