Где побывать в Польше на рождественские и новогодние праздники: лучшие локации

С наступлением декабря все начинают суетиться еще больше. Одни думают, какие подарки выбрать, а другие какие блюда поставить на праздничный стол. За всеми этими приготовлениями не стоит забывать и о путешествиях. А ведь в этот атмосферный период весь мир одевается в яркие огни, которые точно стоит увидеть. Так куда же отправиться – читайте ниже.

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Варшава

Сначала посетите Рождественскую ярмарку. Здесь располагаются старинные деревянные домики, где можно купить изделия ручной работы, сладости, елочные украшения, игрушки и т.д.

Обязательно попробуйте запеченные каштаны, традиционные польские колбаски и глинтвейн.

Еще можно прокатиться на коньках и посмотреть вертеп.

Далее предлагаем прогуляться по Старому городу и увидеть главную елку столицы. А еще сходить на Площадь Рынок, где ежегодно обустраивают каток. Если путешествуете с детьми, посетите улицу Нови-Свят, где находятся развлекательные зоны с тематическими аттракциями. Именно здесь детвора смогут сделать фото со Святым Николаем.

В канун Рождества Парк Лазенки превращается в сказочную световую инсталляцию. Деревья, скульптуры и архитектуру украшают гирляндами. А Дворец культуры и науки станет лучшим местом для наблюдения за новогодними фейерверками.

Краков

Советуем начать путешествие с одной из старейших праздничных ярмарок, которая длится с конца ноября по 1 января.

На центральной Рыночной площади звучат рождественские мелодии, танцуют народные коллективы. Путешественники могут приобрести елочные украшения, сувениры. Рекомендуем попробовать традиционные польские блюда: краковскую кашу с изюмом, грибной суп и сыр осципек с клюквенным джемом.

Также посетите Королевский замок на Вавеле. В 1978 году сооружение внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее построили по приказу короля Казимира III.

И, конечно, прогуляйтесь по набережной реки Висла. Здесь располагается легендарный памятник вавельскому дракону, дышащего огнем. А неподалеку есть смотровое колесо.

Вроцлав

В канун Рождества город превращается в настоящую сказку, где главными героями становятся гномы. В начале декабря на улице Свидницкой появляются огромные ворота, охраняемые гигантскими лилипутами.

Существует легенда, что если трижды постучать по колпаку Презентуса и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Кроме встречи со сказочными существами, рекомендуем посетить ярмарку на Площади Рынок. Здесь путешественники смогут попробовать пряники, деруны, польские колбаски и местный глинтвейн с черным перцем и ванилью.

Закопане

Какие новогодние праздники без активных развлечений? Горнолыжный курорт находится на юге Польши у единственных гор в стране.

Здесь есть несколько районов для катания: Polana Szymoszkowa, Gubalówka, Nosal и т.д.

В Kasprowy Wierch построили 3 канатные дороги. Самая длинная трасса достигает более 9 километров. Также на вершине обустроили 2 дополнительных маршрута: красный и черный.

Туристы могут арендовать снаряжение, посетить лыжную школу, покататься на лыжах и сноуборде. А еще покупаться в геотермальных водах в аквапарке.

Гданьск

Город, который на Рождество превращается в настоящую сказку для детей! Здесь работает почта Святого Николая, где каждый ребенок может рассказать о своих мечтах.

На праздничных ярмарках можно покататься на венецианской карусели, на катке и даже встретить настоящих ангелов.

Взрослые могут посетить праздничную ярмарку. Имейте в виду, аттракция будет работать до 23 декабря. Предлагаем посетить Угольный рынок, где можно отведать разнообразную еду со всего мира. Также на главной сцене каждый вторник проводят анимации и театральные представления, а каждую пятницу – конкурсы и вечеринки.

Наслаждайтесь праздничной атмосферой Польши.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых интересных рождественских ярмарках Европы.

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