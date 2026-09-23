Это должен увидеть каждый: в США назван самый красивый город Старого Света

В США немало городов с интересной историей и архитектурой, однако Саванна в штате Джорджия отличается особой атмосферой. Путешественникам рекомендуют побывать здесь хотя бы раз, ведь старинные здания, мощеные улицы, зеленые площади и набережная создают ощущение старого европейского города, при этом сохраняя характер американского Юга.

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Эксперт по туризму, недавно побывавшая в Саванне, призналась, что город превзошёл её ожидания. Она назвала пять главных причин добавить его в список мест, которые стоит увидеть. Подробности сообщает Travel off Path.

История буквально на каждом шагу

Именно прошлое Саванны в значительной степени сформировало ее особую атмосферу. История города связана с Американской революцией, Гражданской войной, периодом сухого закона и многими другими важными страницами истории США.

В городе сохранились старинные здания и редкий серый кирпич Savannah Grey Bricks. У него трагическая история, поскольку его изготавливали с использованием труда порабощенных людей. На некоторых кирпичах до сих пор можно разглядеть отпечатки пальцев тех, кто их создавал.

О прошлом напоминают и мощеные улицы, и старые лестницы у реки. Историческая архитектура здесь не ограничивается несколькими памятниками – она является частью повседневного городского пространства.

Знаменитая набережная

Одно из самых популярных мест Саванны – Ривер-стрит, простирающаяся вдоль реки Саванна. Мощеная улица стала одним из символов города. Здесь расположены рестораны, магазины, бары и отели, а сама набережная отлично подходит для неспешных прогулок.

Район удобен и для туристов, которые хотят остановиться неподалеку от главных достопримечательностей и исследовать центр пешком.

Необычные музеи и легенды

Саванна известна многочисленными историями о привидениях и даже считается одним из самых "мистических" городов США. Туристам предлагают тематические экскурсии, во время которых можно услышать местные легенды и побывать у домов, с которыми связаны истории о сверхъестественном.

Среди интересных мест – дом-музей Эндрю Лоу. Еще одна популярная локация – Американский музей сухого закона, посвященный 1920-м годам и запрету алкоголя в США. Экспозиция рассказывает не только о самом законе, но и о том, как он повлиял на общество и появление нелегальных баров.

Еще одна необычная достопримечательность – Музей пиратов и сокровищ Саванны с интерактивными экспонатами и историческими артефактами.

Парки

Саванна славится зелеными улицами и огромными старыми дубами, ветви которых покрыты испанским мхом. Одним из самых известных зеленых уголков является парк Форсайт с фонтаном, аллеями и тенистыми деревьями.

Также стоит побывать на площади Чиппева, хорошо известной поклонникам фильма "Форрест Гамп". Именно с ней связана знаменитая сцена, где главный герой сидит на скамейке и рассказывает историю своей жизни.

Однако особое впечатление на автора материала произвела Кафедральная базилика Святого Иоанна Крестителя. Монументальное здание привлекает внимание уже снаружи, однако особенно впечатляет его богато украшенный интерьер.

Осмотреть главные достопримечательности Саванны можно и на туристическом трамвае с возможностью выходить на остановках, прогуляться по городу, а затем продолжить маршрут.

Город для гурманов

Отдельной причиной посетить Саванну называют местную гастрономию. Здесь соединились традиции американского Юга и прибрежная кухня, поэтому в ресторанах можно найти немало блюд из морепродуктов и местных продуктов.

Особенно много заведений сосредоточено в историческом центре и возле Ривер-стрит. Саванна также известна своими сладостями. Среди местных деликатесов туристам рекомендуют попробовать традиционные пралине, печенье и мороженое.

Познакомиться с гастрономической культурой города можно и во время специальных пешеходных туров с посещением нескольких заведений.

Именно сочетание богатой и порой непростой истории, старинной архитектуры, зеленых зон, набережной, необычных музеев и гастрономических традиций делает Саванну непохожей на многие другие американские города. А её исторический центр создаёт ту самую атмосферу Старого Света, ради которой сюда советуют приехать хотя бы раз.

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