Эксперт по путешествиям назвал гостиничные номера, в которых никогда нельзя останавливаться

Популярность самостоятельных путешествий растет, и за последний месяц количество поисковых запросов на тему "путешествия в одиночку" увеличилось на 250%. Однако эксперты отмечают: безопасность должна оставаться приоритетом, особенно при выборе гостиничного номера.

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Путешествия в одиночку привлекают возможность побыть с собой, получить уникальный опыт и насладиться свободой выбора. Но вместе с приятными моментами такие поездки требуют повышенного внимания к безопасности. От выбора гостиницы до соблюдения простых правил конфиденциальности – любая деталь может сыграть ключевую роль в обеспечении спокойного отдыха. Эксперты по безопасности Locksmith Watford собрали для Express важные советы по комфортному и конфиденциальному проживанию в отеле.

1. Избегайте номеров на первом этаже

Такие комнаты наиболее уязвимы к вторжениям, особенно если имеют выход на балкон. Предпочитайте номера на верхних этажах.

"Если номер вашей комнаты вслух объявляет персонал, попросите новую комнату, чтобы сохранить конфиденциальность. Во время пребывания в отеле повесьте на дверь табличку "Не беспокоить", чтобы отвлечь внимание", – посоветовали эксперты.

2. Улучшите защиту замка

Как отмечает источник, иногда гостиничные карты-ключи можно обойти с помощью мастер-ключей. Поэтому следует закрывать дверь номера на дополнительные замки или защелки. В случае, если их также нет, следует позаботиться о портативном дверном замке или дверном стопоре с сигнализацией.

Также нужно убедиться, что ячейка двери закрыта и никто не может посмотреть, кто внутри номера.

3. Убедитесь, что в номере нет камер скрытого наблюдения

Чаще камеры можно найти в датчиках дыма, вентиляционных отверстиях или мебели. Источник советует воспользоваться фонариком, чтобы обнаружить блики от объектива камеры.

Насчет других вопросов безопасности во время путешествия один на один. Источник советует никому не сообщать, когда и куда вы планируете ехать, а также не публиковать геолокаций в реальном времени. В то же время нужно предупредить родных о вашем местонахождении и при возможности предоставить им возможность отслеживать точное местонахождение в другой стране.

Также эксперты советуют избегать ночных прогулок по малоизвестному городу, ведь существует немалый шанс попасть в беду. "Если вам нужна еда или продукты, воспользуйтесь услугами доставки или питанием в вашем отеле", – отметили они.

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