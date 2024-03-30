Единый минеральный гейзер Украины: едем исследовать уникальные места Родины

Если вы мечтаете увидеть настоящие гейзеры, то совсем не обязательно для этого ехать в Исландию или Новую Зеландию. Можно сэкономить время и деньги, а заодно поддержать украинский туризм, посетив Закарпатье. Там, у села Вучковое в Межгорье, вы найдете источник, бьющий из-под земли минеральной водой.

О гейзере

Струя бьет из-под земли каждые два часа и достигает 4–6 метров. Любоваться этим зрелищем можно в течение 10 минут, но на самом деле частота и продолжительность зависит от времени года.

Когда-то вода была горячей, но сейчас она холодная и соленая, с красным оттенком, насыщенная железом и кальцием. По заверениям местных жителей, из источника можно не только умываться, но и пить – это полезно для желудочно-кишечного тракта. Когда-то даже олени приходили сюда за целебным питьем.

Лесники рассказывают, что к 90-м годам 20 века фонтан бил на высоту 5–7 метров четыре раза в сутки. Но 30 лет назад в урочище Петровец, где и расположен источник, хотели построить санаторий и в процессе нарушили водоток. В итоге вся вода "ушла в трубу", перестав избивать с точной регулярностью. Теперь чтобы определить время выброса, нужно учитывать сезон, погоду, а также прислушиваться к характерному звуку. Но подождать, безусловно, стоит, ведь второго такого чуда природы в Украине нет.

Все для туристов

Из-за своей уникальности гейзер ежегодно привлекает тысячи туристов, путешествующих по Закарпатью. Местные жители понимают это, поэтому пытаются сделать локацию привлекательной для посетителей: установили у источника беседки, кафе, регулярно убирают мусор, который бросают приезжие.

Если вы решите полюбоваться гейзером, то обнаружить его можно будет с помощью туристических указателей. Или просто спросить у местных — они с радостью подскажут вам, как добраться до "фонтана" (они называют его именно так).

Доехать до этого чуда природы можно на собственном автомобиле или автобусе из Ужгорода и Межгорья. Ищите точку в урочище Петровец между селами Запередолье и Вучково. Кстати, рядом расположен единственный в мире памятник карпатской пчеле.

Что посмотреть в Межгорье?

Этот регион очень популярен среди туристов, поскольку отличается своей европейской атмосферой и множеством развлечений. Любите ли вы культуру, историю или просто природу — эта часть Закарпатья найдет, чем вас порадовать.

Озеро и парк Синевир

Его хотя бы раз в жизни должен увидеть каждый украинец. Горный водоем расположен на высоте около 1 километра на реке Теребля, ее площадь почти 7 гектаров. Глубина – от 10 до 22 метров.

Озеро образовалось более 10 000 лет назад из-за оползней, перекрывших речную долину. В итоге сформировалась котлован, который постепенно заполняли 3 горные ручьи. Сейчас в Синевире обитают несколько видов форели.

Водопад Шипот

Невероятно красивый водопад, начинающийся с подземного источника на склоне горы Большой Верх. Спускается с высоты около 15 метров. Его высочайшая точка расположена на вершине Стой – почти 1700 метров над уровнем моря.

Мы уверены, что каждый, кто хоть раз увидит водопад Шипот, уже не забудет его.

Реабилитационный центр бурого медведя

В национальном парке Синевир расположен единственный в Украине и самый большой в Европе реабилитационный центр бурого медведя. Заповедник находится в 4 километрах от озера и занимает 12 гектаров.

В настоящее время в центре живут 30 животных, которым помогают приспособиться к жизни в дикой природе. Для этого, например, сотрудники надежно прячут еду, поощряя медведей искать ее.

Самым большим жителем центра является Дюри — самец, весящий почти 400 кг. Его забрали из Рахова, где он развлекал туристов. Животное питалось одними отходами, что сказалось на его состоянии здоровья. Но сейчас мишка получает около 20 килограммов пищи и 10 литров воды каждый день.

Село-музей Колочава

В Колочавском скансене располагается 10 жилых и хозяйственных построек, в 19–20 веках принадлежавших местным жителям. Сейчас это музейные экспонаты, которые можно посетить, чтобы поближе познакомиться с закарпатским бытом.

Здесь вы увидите кузницу, ткацкий дом, школу, венгерскую жандармерию, школу овцеводства, Птицепарк Швегана с коллекцией экзотических птиц, долину шафранов и 20 интересных скульптур.

Дуб

Это не просто дерево, а природная достопримечательность, которой целых 500 лет. Найти его можно по дороге к Синевиру, на улице Шевченко, 132.

У Карпат есть, чем нас удивить, даже если кажется, что мы уже знаем о них все. Природа наших гор прекрасна в любое время года, поэтому мы рекомендуем посетить их не только зимой, ради лыж, но и весной, чтобы полюбоваться оживающей красотой.

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