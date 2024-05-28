Едем в страну, где нет ни одного города-миллионника: путешествие в Литву

Вместо громких мегаполисов и суеты — путешествие в прибалтийский уголок. Вильнюс – древняя столица. Ритм здесь медленный, а все вокруг напоминает украинский Львов.

Башня Гедимина

Эту достопримечательность чаще всего посещают туристы. Ее построили в XIV веке, а назвали в честь князя. За годы башню несколько раз перестраивали, в последний раз — в 1995-м.

Если планировать путешествие на Новый год, то можно увидеть торжественную церемонию с поднятием национального флага. Кстати, вверх можно подняться с помощью фуникулера. Для тех, кто любит ходить пешком, проложен старинный путь. Чтобы оказаться на смотровой площадке, придется преодолеть 78 ступенек. Но оно того стоит. Ведь с вершины открывается удивительный вид на окраины.

Но не только этим привлекает локация. В башне расположен выставочный зал. В нем представлены археологические находки и образцы оружия.

Национальный музей

Основан в 1952 году. Разделяется на пять основных подразделений. Каждый из них посвящен определенной теме: истории, археологии, этнографии, нумизматике и иконографии. В общей сложности здесь хранится 800 тысяч предметов. А еще здесь часто организуют тематические экспозиции.

Костел Святой Анны

Кирпичный собор в готическом стиле. Входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Первый храм построили из дерева. Но потом его реконструировали.

Ужупис

Небольшой и необычный район Вильнюса. Квартал провозглашен отдельной республикой. Раньше здесь проживали бедные слои населения. Это побудило людей покидать свои дома. Трудно поверить, но в пустых комнатах поселились художники, поэты и музыканты. Они обновили стены домов и разукрасили их разными узорами. В настоящее время здесь можно посетить галереи и гараж искусств.

Сад Бернардинов

Парк находится в пяти минутах ходьбы от башни Гедимина. На локации растет много красивых цветов: сирень, жасмин, роза, лаванда и т.д. А среди птиц можно встретить зябликов, дроздов, камышей и дятлов.

Для пар с детьми здесь организованы детские зоны. Для любителей книг — летняя библиотека и читальный зал. Старшие люди часто играют в шахматы на открытом воздухе. Интересно, что сквер с таким же названием есть и в центральной части Львова.

Тракайский замок

Входит в древнюю резиденцию литовских князей. Возведен на маленьком острове, к которому проложен мост. Эта локация – отличная возможность прокатиться на яхте или лодке. Обязательно посетите музей. Он находится на территории комплекса.

Гора крестов

На холме находится более 50 тысяч религиозных предметов. Сюда съезжаются паломники со всего мира. Известно, что в 1993 году здесь даже побывал Папа Римский.

Снаружи локация вызывает жуткие ощущения. Однако ее назвали святыней. Сюда постоянно приходят люди помолиться.

Пажайсляйский монастырь

Храмовый комплекс – самый известный пример архитектуры барокко в стране. Сам собор украшен мрамором. Кстати, знают его не как святыню, а как место гуляний и танцев. Здесь каждый год проводят международный музыкальный фестиваль. Первый концерт прошел в 1996 году. Действо так понравилось местным, что традиция дошла до наших дней.

Празднование длится с июня по август. Желающие могут побывать на 30-х разных шоу. Если вам нравится такого рода отдых – планируйте путешествие в Литву летом.

Куршская коса

Длинная прибрежная полоса точно понравится ценителям прогулок на природе. Добраться до нее можно на пароме из порта Клайпеды. Здесь можно увидеть не только красивые песчаные дюны, но и полюбоваться Балтийским морем.

Морской музей

Большая территория оцеплена со всех сторон водоемом. Здесь можно рассмотреть старинные морские суда и экспозиции. Внутри постройки живут настоящие пингвины. А рядом находится дельфинарий.

Костёл Святых Апостолов Петра и Павла

Необычайно красивый храм. Внутри интерьер украшен позолотой, лепниной и статуями. Все выполнено в белых и молочных цветах. Лучше приходить сюда утром или в обед в будний день.

Улица Литерата

Одна из старейших в столице. Свое название получила через букинистические магазины и типографии, которые находятся здесь с XIX века. Главная ее особенность – дома оригинальной формы. Их стены украшают деревянные, стеклянные и керамические таблички, на которых изображены поэты и писатели разных времен и народов. Этот переулок идеально подойдет для неторопливых экскурсий.

Трехрестовая гора

Символизирует свободу и независимость. Здесь установлен монумент в память о мученической смерти францисканских монахов. А с вершины открывается великолепный вид на Старый город.

Музей МО

Здание спроектировал известный архитектор Даниэль Либескинд. В нем представлены основные процессы и развитие искусства Литвы за последние 60 лет. Здесь можно посмотреть фильмы и понаблюдать за перформансами.

Несмотря на отсутствие мегаполисов, стране есть, чем удивлять гостей. Открывайте новые просторы. Пора отправляться в путешествие!

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