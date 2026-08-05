Добраться можно только на пароме: острова в Европе, куда убегают, чтобы побыть в тишине

Иногда возникает непреодолимое желание хоть немного отдалиться от всего мира, и нет лучшего способа это сделать, чем сесть на паром и отправиться на какой-нибудь крошечный, уютный остров. Если вы любите путешествовать по Европе, то можете устроить себе такой небольшой побег.

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Издание Lonely Planet выбрало пятерку таких уютных мест для отдыха. Это маленькие острова, которые можно вдоль и поперек обойти пешком за день-два, так что можно никуда не спешить – просто наслаждаться дикой природой или вечером читать книгу на скалистом берегу.

Остров Табарка, Испания

Самый маленький обитаемый остров Средиземноморья – это идеальный вариант для однодневной поездки, если вы путешествуете по испанскому побережью Коста-Бланка к югу от Валенсии. Он расположен в морском заповеднике менее чем в пяти километрах от суши. До кристально чистой воды можно добраться как с песчаного берега главного пляжа Платья-де-Табарка, так и из уютных каменистых бухт сразу за стенами городка Нова-Табарка, возведенными в XVIII веке для защиты от пиратов. На противоположной же стороне острова пролегают тропы. Они тянутся через его более дикую часть и ведут к маякам, скалистым пляжам и смотровым площадкам. Обязательно попробуйте паэлью в местном ресторане или закажите фирменное блюдо – наваристую и нежную уху из морского окуня, которую называют кальдеро-де-Табарка.

Как добраться. Паромы из порта Аликанте идут до острова около часа, но если есть возможность доехать до городка Сант-Пола-дель-Эсте, лучше воспользоваться скоростным катером — это займет всего 25 минут. Маршрут известен своими брызгами, поэтому садитесь на верхнюю палубу только тогда, когда готовы промокнуть до нитки.

Кейп-Клир, Ирландия

Остров в форме песочных часов – одно из немногих мест, где ирландский до сих пор является живым родным языком для местных жителей. Вода здесь просто невероятная, а по дороге на пароме с материка можно легко увидеть дельфинов. Больше всего людей здесь летом, когда туристы приезжают поплавать в море и прогуляться по маршрутам, опоясывающим этот клочок суши. Из разных точек открываются головокружительные виды на соседние островки, в частности на скалу Фастнет, где на узком основании балансирует самый южный маяк Ирландии. На острове есть несколько отелей и ресторанов для ночлега, но популярные места –такие как козья ферма с домашним мороженым и сыром — в межсезонье обычно закрыты.

Как добраться. Паромы Cape Clear Ferries ходят из Балтимора круглый год, переправа занимает около часа. Вне летнего пикового сезона рейсы совершаются лишь один-два раза в день, поэтому время придётся рассчитывать точно.

Леванцо, Италия

Самый маленький из Эгадских островов, расположенный у западного побережья Сицилии, Леванцо весь испещрён пешеходными тропами. Они ведут либо через лес на вершинах скал в западной части острова, либо вдоль линии прибоя от порта до удивительной бухты Кала-Минниола – маленького каменистого пляжа с прозрачной водой всех возможных оттенков синего. Одна из самых уникальных достопримечательностей Леванцо – пещера Гротта-дель-Дженовезе. Менее века назад здесь были обнаружены наскальные рисунки, возраст которых, по данным радиоуглецевого анализа, превышает 12 000 лет. Экскурсии туда ограничены, а билеты следует бронировать как минимум за 48 часов.

Как добраться. Перевозчик Liberty Lines курсирует между Эгадскими островами из Трапани, соединяя Фавиньяну, Мареттимо и Леванцо. Поскольку выбор жилья на Леванцо невелик, имеет смысл остановиться на соседней Фавиньяне и приплыть сюда на день. Путь занимает примерно 25 минут из Трапани, 10 минут из Фавиньяны и полчаса из Мареттимо. Так что путешествовать между островами – одно удовольствие.

Острова Сиес, Испания

Острова Сиес у побережья Галисии входят в состав национального парка "Атлантические острова Галисии", отличающегося неописуемой красотой. И хотя до одного из островов, Сан-Мартиньо, можно добраться только на каяке или частной лодке, два других – Монтеагудо и Фаро – соединены мостом и одним из самых живописных пляжей Испании: Прайя-де-Родас, покрытым нежным белым песком. Ледяная бирюзовая вода остаётся холодной круглый год (каякеры даже летом надевают полные гидрокостюмы), однако освежиться после стремительного подъёма к маяку Фаро-де-Сиес – то, что нужно. Оттуда открывается впечатляющий вид на побережье и колонии диких чайк, для которых остров является охраняемым заповедником.

Как добраться. Летите в Виго, после чего садитесь на паром Mar de Ons – 45 минут, и вы на месте. Предварительно необходимо оформить бесплатное разрешение на сайте национального парка. Чтобы побродить по острову после того, как закончатся ежедневные экскурсии, забронируйте как минимум две ночи в местном кемпинге, где можно арендовать палатки (с матрасами!) и есть свой ресторан.

Телендос, Греция

Телендос расположен в восточной части Греции и входит в состав архипелага Додеканес. До VI века нашей эры он составлял единое целое с соседним островом Калимнос, пока сильное землетрясение не разделило их. Полоса воды между ними – менее километра в ширину, но Телендос остаётся совершенно другим миром. Небольшая рыбацкая деревня приютилась у подножия горы Рахи, которая привлекает скалолазов со всего мира. Благодаря бурному геологическому прошлому это место – просто находка для снорклинга: под водой можно увидеть древние руины затонувшего города Пота, уничтоженного во время образования острова. А те, кто решится пройти 10-километровый пешеходный маршрут вокруг острова, вознаградят себя невероятным закатом у часовни Айос-Константинос.

Как добраться. Из Калимноса отправляйтесь на причал Миртиес и садитесь на водное такси до Телендоса. Путь занимает около 10 минут, катера ходят каждые полчаса, а проезд стоит символические 3 евро в одну сторону.

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