Для фанатов Гарри Поттера и не только: 5 европейских замков для туристов с детьми

В Европе есть множество средневековых замков, которые могут быть интересными даже для самых маленьких посетителей. Экскурсии, интерактивные программы и игровые зоны позволяют детям увидеть древние крепости и почувствовать атмосферу прошлых эпох.

Путешествие в исторические места расширяет кругозор и знакомит с культурным наследием в понятной и увлекательной форме. New York Times обнародовало топ-5 европейских замков для туристов с детьми.

Hampton Court Palace

Резиденция Генриха VIII предлагает семейные мероприятия: фестивали искусств и еды, демонстрации исторической кулинарии в дворцовых кухнях. Этим летом в садах будет действовать маршрут с Кроликом Питером.

"Мы хотим, чтобы каждый посетитель, независимо от возраста, получил прекрасные впечатления", – отметила Рэйчел Маккей, руководитель Hampton Court Palace.

Детей особенно порадует Magic Garden – огромная площадка с тематическими качелями, драконами, водной зоной, песочницей и башнями с бойницами.

Билеты: от £28 для взрослых и £14 для детей от 5 лет (до 4 лет – бесплатно). От Лондона – 35 минут поездом из Waterloo.

Hever Castle

В Кенте, в 50 км к югу от Лондона, расположен замок детства Анны Болейн. Здесь есть огромная игровая площадка в виде замка с подъемным мостом, лестницами и туннелями.

Особый хит – водный лабиринт: каменные тропы среди пруда, где некоторые плиты "выстреливают" водой. Стоит взять с собой сменную одежду.

Билеты: от £24.65 для взрослых и £13.65 для детей (при онлайн-бронировании).

Château de Bridoire

В регионе Дордонь, Франция, замок XI века превратили в Замок игр. Летом здесь можно надеть платье принцессы, пройти урок фехтования от "рыцаря" и попробовать сотню игр: от настольных до "башни загадок" и поединков в подземелье.

Также есть два лабиринта: "заколдованный лес" для детей от 3 лет и "забытая цитадель" для детей от 8 лет.

Билеты: от €14.50 для взрослых, €12.50 для детей 7–12 лет.

Alnwick Castle

Фаны Гарри Поттера узнают этот замок в Нортумберленде как съемочную площадку Хогвартса. Здесь проводят уроки полетов на метлах именно там, где Гарри учился летать на Firebolt (входит в билет, требуется бронирование).

В садах расположен Lilidorei – самый большой в мире игровой комплекс высотой 26 метров с башнями, переходами, горками и качелями. Рядом – ресторан в домике на дереве с детским меню от £7.

Montbazon Fortress

Крепость находится в долине Луары, Франция. Локация предлагает микс средневековой ярмарки и музея. Костюмированные персонажи знакомят с ремеслами: от работы травника до оружейного дела. Дети и взрослые могут изготовить сувениры собственноручно – кожаный кошелек или глиняное изделие.

Билеты: €13 для взрослых, €9 для детей от 5 лет. Многие мастер-классы бесплатные.

