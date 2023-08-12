Что посмотреть в Малайзии: лучшие локации в стране

Малайзия – это живописная страна, омываемая Южно-Китайским морем. Ее невероятная культура, впечатляющие пейзажи и популярные курорты ежегодно привлекают десятки тысяч туристов. И даже половина из них не знают, сколько необычных локаций имеет это государство. Вот лишь несколько из них.

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Национальный парк Гунунг Мулу

Расположенный на скалистых холмах, этот парк является домом для сотен видов животных и птиц. Неудивительно, ведь на этой огромной территории вы найдете многовековые леса, глубокие пещеры и известняковые вершины. Это просто идеальное место для длинных прогулок и спокойных пикников. Если, конечно, вас не пугают летучие мыши, которых здесь бесчисленное количество. Следует отметить, что на людей они не нападают. По крайней мере, такие случаи не были зарегистрированы в течение многих лет.

Посетив эту природоохранную зону, у вас будет большой выбор развлечений. Больше всего туристам нравится гулять по подвесному мосту, который возвышается над тамошними деревьями. Кроме того, вы можете добраться до водопада Пака, где очень красиво летом.

Если вы готовы к длительному путешествию, то закажите многодневный тур по местным вершинам. Он будет включать проход среди джунглей, подъем на несколько скал и ночлег в палатках. Очень хорошая возможность для тех, кто любит кемпинг.

Кучинг

Если вы хотите ощутить настоящую атмосферу Малайзии, то отправляйтесь на остров Борнео, где вы найдете прекрасный город Кучинг. Это столица провинции Саравак и одновременно одно из самых популярных населенных пунктов страны.

Город славится уникальным сочетанием дикой природы с высокими деревьями, узкими дорожками и большими орангутангами и развитого мегаполиса с бизнес-центрами и офисными помещениями.

Кучинг долгое время являлся британской колонией, о чем сейчас напоминает характерная архитектура. Чтобы оценить ее в полном объеме, отправьтесь на прогулку по улицам столицы. Не менее интересным будет путешествие к местному пляжу, откуда открывается волшебный вид на древний дворец Астана. Также в городе вы увидите множество китайских храмов, интересных музеев, площадей, рынков, государственных сооружений и крепостей.

Налюбовавшись Кучингом на полную, отправляйтесь в национальный парк Бока или же в Центр дикой природы. Там вас будет ждать множество животных, в том числе несколько видов обезьян.

Куала-Лумпур

Если вы едете в Малайзию всего на несколько дней, то смело останавливайтесь в Куала-Лумпур. Этот город объединяет все самое лучшее в стране: хорошую архитектуру, современные и старинные сооружения, парковые зоны, китайские храмы, научные центры, торговые площадки и многое другое.

И все это находится на фоне невероятной природы. Так что вы сможете часами гулять по Куала-Лумпуру и ежеминутно видеть что-то новое и интересное.

Туристам очень нравится посещать местный экопарк. Он не выделяется чем-то особенным от других зеленых зон, но имеет какую-то удивительную атмосферу. Возможно, это связано с царящей здесь тишиной. Не меньшей популярностью пользуется водопад у Института лесных исследований, где постоянно собирается молодежь.

Недалеко от города вы можете найти поселок Мах Мэри, где расположен культурный центр Оранг Асли – коренного населения острова, который сейчас имеет статус национального меньшинства.

Пенанг

Если вы обожаете гастрономический туризм, вам стоит хотя бы раз в жизни посетить Пенанг. Местная кухня поразит вас разнообразием вкусов, множеством удивительных пряностей, деликатесами и фаст-фудом. Каждое блюдо здесь выглядит, как шедевр. И это мы говорим без всяких преувеличений.

В Пенанг приезжают, чтобы попробовать морепродукты, замаринованные и приготовленные на гриле особым образом. Местные повара не раскрывают секреты, так что таких блюд вы больше не попробуете нигде.

Кроме того, туристы очень любят чар квай тео – рисовую лапшу с креветками и яйцом. Иногда к ней добавляют острые соусы и мясо.

Но еда – это не единственное, чем славится город. Здесь вы можете посетить Тропический сад специй и Национальный парк, пройтись по запутанному лабиринту улочек, насладиться видом старинной и современной архитектуры, посетить особняки и музеи и зайти в один из клубов, где всегда играет живая музыка.

Нагорье Камерон

Горные склоны полностью покрыты плантациями чая – вот что вы увидите у подножия Камерон-Хайлендс. Это удивительный регион для длинных путешествий и отдыха на природе.

Блуждая по местным дорожкам, вы почувствуете приятную прохладу и свежесть, не присущую Малайзии. А еще на вашем пути будут периодически появляться рабочие, собирающие чай и клубнику, пасеки, кемпинги и небольшие отели. Особенно поражают туристов орхидеи и растущие здесь раффлезии. Их красота не оставляет никого равнодушным.

Не советуем исследовать эту зону самостоятельно, ведь вы можете заблудиться или получить травму во время подъема на одну из вершин. Лучше пользоваться услугами гида, который проведет вас в любую часть этого живописного нагорья.

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