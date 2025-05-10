Что посмотреть в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала, имея несколько свободных часов

Железнодорожный вокзал Ивано–Франковска часто становится пунктом ожидания, для туристов, следующих в Карпаты, или в обратном направлении. Если вы имеете в запасе несколько часов, предлагаем не сидеть в ожидании, а успеть ознакомиться с популярными достопримечательностями красивого исторического города. Путь к аттракциям от вокзала занимает 15 –17 мин пешком, можно не пользоваться общественным транспортом, сразу отправившись в сторону главной аттракции Ивано–Франковской Ратуши. Где вкусно и колоритно поесть в Ивано–Франковске, смотрите в конце.

Видео дня

Ивано–Франковская Ратуша

По дороге от вокзала до Ратуши расположена еще одна популярная аттракция, и начать советуем именно с видов Ивано–Франковска, с высоты птичьего полета. Как и в большинстве городов Западной Украины, Ратуша является символическим местом, наделенным особой энергией. Осмотрев достопримечательность Ивано–Франковска, вы увидите довольно современный архитектурный стиль, который повторяется только в трех Ратушах Украины. Это не первый вариант здания за 400 лет его существования, последние 100 лет были активными на разрушение и реконструкции. Сегодня Ивано–Франковская Ратуша – важная историческая аттракция и архитектурное сокровище в стиле конструктивизма.

Для туристов Ратуша открыта со вторника по воскресенье, с 10 утра до 19.30 вечера. Билеты стоят: 40 грн – взрослый и 20 грн – детский.

Дворец Потоцких

Памятник архитектуры и современное пространство Инновационных Креаций, для проведения различных фестивалей, литературных встреч, конкурсов и тому подобное. Прогуляться по территории можно бесплатно, рассматривая архитектуру и ландшафт внутреннего двора. Вход в музеи может быть свободным или платным, в зависимости от мероприятия, которое проводится по состоянию на сегодня. Вход в музей "Город и Оружие" стоит от 20–50 грн, в зависимости от возраста. Большинство экспонатов в музее цифровые, для их воспроизведения используется современная техника, что делает музей интерактивным и интересным, для детей и взрослых. VR мультимедийные экраны воспроизводят жизнь на территории дворца во времена, когда город Ивано–Франковск был известен под названием Станиславов. В музее можно совершить экскурс в историю города времен основания, Первой и Второй мировых войн и историю самого дворцового комплекса.

Театр кино Люмьер

Ценители архитектуры в стиле арт–деко, имеют возможность увидеть историческую аттракцию Ивано–Франковска и узнать о сложной и интересной истории первого здания города, которое строилось целенаправленно под кинотеатр, еще 100 лет назад. Название кинотеатра современное, ему всего 20 лет, ранее локация для проката фильмов и проведения спектаклей называлась "Тон". Именно период существования здания под названием "Тон" станет интересным погружением во времена упадка и расцвета, расстрелов и преследований, рождения звезд и полного угасания жизни в кинотеатре. Если позволит время, вы можете даже попасть на киносеанс.

Лучшая локация для вкусного Ивано-Франковска

Если вы хотите "посмаковать" Ивано–Франковск, стоит отправиться в самое красивое здание, недалеко от Ратуши – "Пассаж Гартенбергов". Когда–то место служило подмостками для театральных представлений и концертов. Локация имеет историю более 100 лет и наделена особой атмосферой. Стеклянный потолок центрального зала, заливает светом и теплом мягкие диваны в солнечный день. Хрустальная люстра придаст вашему обеду изысканности и солнечных зайчиков на стенах. Комплекс "Пассаж Гартенбергов" вмещает несколько развлекательных и вкусных локаций: пиццерия, бар, кафе, ночной клуб, детская комната, кинотеатр.

Ресторан "Пассаж Гартенбергов" – это престижное заведение, где можно попробовать различные кухни мира, со средним чеком в 600 грн за три блюда.

Подарите себе прогулку по Ивано–Франковску всего за несколько часов и получайте интересные впечатления и городе.

Читайте также: интересные выходные в Умани и Топ-5 мистических и опасных мест Киева.