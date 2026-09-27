Часто задерживают рейсы: названы 5 худших аэропортов Европы

Мечтаете об отпуске без лишнего стресса? Тогда стоит заранее проверить направление путешествия, ведь выбор аэропорта может обернуться значительными задержками рейсов, из-за чего придется изрядно понервничать.

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Свежие данные, собранные за это лето, выявили европейские туристические локации, где путешественники чаще всего рискуют застрять в ожидании своего рейса. Как пишет Mail Online, европейский координатор воздушного движения Eurocontrol проанализировал пунктуальность вылетов в 30 самых загруженных аэропортах континента и определил антилидеров по количеству задержек.

В самом конце списка с самым высоким процентом задержанных рейсов оказался Лиссабон – здесь вовремя вылетают лишь 52% самолетов. Аэропорт имени Умберту Делгаду уже не впервые попадает под шквал критики. В прошлом году его даже признали вторым в списке самых стрессовых аэропортов мира.

Второе место в этом антирейтинге занял Цюрих. Несмотря на легендарную швейцарскую точность (по крайней мере, так говорят о здешних часах), здесь вовремя вылетают лишь 53% рейсов.

Сразу за ним оказалась Пальма-де-Майорка. Она продемонстрировала те же 53% пунктуальности, но с более высоким процентом отмененных или несостоявшихся рейсов.

Четвертое место занимают Афины с показателем 54%. Замыкает пятерку худших аэропорт Манчестера, где вовремя вылетают 55% самолетов. К тому же его третий терминал в этом году был признан худшим в Великобритании. Рейтинг одобрения со стороны пассажиров у него составил всего 52% – нарекания вызывали все аспекты работы хаба, включая чистоту и количество сидячих мест.

В целом этим летом средняя пунктуальность вылетов в европейских аэропортах составила 66,3%, что на 2,4 процентных пункта лучше, чем в прошлом году. Несмотря на проблемы в отдельных местах, по сравнению с 2025 годом общая ситуация с задержками улучшилась в Австрии, Хорватии, Франции, Германии и Венгрии.

Исследование также показало, что на распределение авиапотоков в течение лета 2026 года существенно повлиял кризис на Ближнем Востоке. Это привело к снижению трафика в Болгарии, Венгрии, Румынии и Турции, но привело к стремительному росту пассажиропотока в Албании, Хорватии, на Кипре, в Греции, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Словении, а также к стабильному росту в юго-западной части Европы.

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