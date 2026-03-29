Бюджетный отдых в Европе: где дешево выпить вина

Европейский отдых может быть доступнее, чем кажется на первый взгляд. Туристы, которые планируют путешествие, часто не учитывают расходы на месте, в частности на питание и напитки.

Видео дня

Именно эти расходы иногда становятся неприятной неожиданностью после приезда. В то же время новые исследования туристических сервисов показывают, что в Европе есть страны, где можно наслаждаться вином по очень доступным ценам. Это позволяет совместить бюджетное путешествие с гастрономическими впечатлениями, пишет Daily Express.

По данным туристического ресурса Holiday Pirates, самыми выгодными направлениями для ценителей вина стали Венгрия и Португалия. В этих странах бокал вина в среднем стоит от 1,70 до 3,40 фунтов стерлингов (99-200 грн), что значительно дешевле, чем в большинстве популярных туристических локаций.

Кроме того, доступными остаются и авиаперелеты — бюджетные рейсы в эти страны можно найти за несколько десятков фунтов.

Самые дешевые винные направления Европы:

Венгрия и Португалия — £1.70-£3.40 за бокал (100-200 грн) Болгария — £2.10-£3.40 (120-200 грн) Испания (материковая часть) — £2.10-£3.80 (120-220 грн) Польша — £2.10-£4.25 (120-250 грн) Чехия — £2.50-£4.25 (150-250 грн) Испания (Балеарские острова) — £2.50-£4.50 (150-280 грн) Греция, Италия и Германия — £2.50-£5.00 (150-300 грн)

Португалия отличается не только дешевыми напитками, но и общей доступностью местной продукции. В частности, средняя стоимость бутылки вина здесь составляет менее 4 фунтов стерлингов (235 грн). Обе страны имеют развитые винодельческие регионы, что обеспечивает широкий выбор качественного вина по умеренным ценам.

Среди других доступных направлений эксперты называют Болгарию и Испанию. Здесь бокал вина стоит примерно от 2 до 3,80 фунтов стерлингов (120-225 грн). В то же время эти страны также привлекают туристов недорогими авиабилетами, что делает путешествие еще более выгодным.

В список бюджетных винных направлений также вошли Польша, Чехия, Греция, Италия и Германия. В этих странах цены несколько выше, однако все еще остаются доступными – до 5 фунтов стерлингов (300 грн) за бокал.

Таким образом, путешественники могут не только открыть для себя новые страны, но и насладиться местными винами без значительных затрат, выбрав правильное направление для отдыха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.