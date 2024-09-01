Бархатный сезон в Турции: лучшие курорты для осеннего отпуска

Летний период завершается, но это не означает, что можно забывать об отдыхе. Несмотря на то, что жара стихает, море все равно остается теплым. Куда отправиться в поездку осенью – читайте ниже.

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Сиде

Поселок располагается на берегу Средиземного моря. Средняя температура воздуха с сентября по октябрь колеблется от +23 до +27°С.

Здесь преобладают городские пляжи. В западной части провинции песчаное дно и пологий вход в воду, потому это идеальное место для семей с детьми. В восточной есть каменистые участки. Кстати, оба побережья имеют отличие Голубой флаг.

Также неподалеку города расположена Бухта Кумкой. Здесь туристов ждут роскошные отели, много зелени и широкая береговая линия. А еще в 20 минутах езды отсюда находится курортная зона Чолакли, которая славится современными четырех- и пятизвездочными апартаментами.

Обязательно посетите Античный театр, построенный еще во II веке. В нем в свое время могло находиться более 20 тысяч зрителей. В музее Сиде сможете увидеть коллекцию древнегреческих и древнеримских статуй, саркофагов и экспонатов.

А еще рекомендуем поехать к водопаду Манавгат, который находится на одноименной реке. Его вода имеет бирюзовые оттенки, потому напоминает настоящий райский уголок. Имейте в виду, в субботу и воскресенье здесь много людей, поэтому для поездки лучше выбирать будни.

В октябре двухместный номер обойдется примерно в $234 за 5 ночей, завтрак и ужин включены. Апартаменты-студио будут стоить около $327 для 2 взрослых. Авиаперелет из Варшавы в аэропорт Анталии будет стоить плюс-минус $327 в обе стороны.

Кемер

Город располагается на южном побережье Турции, у подножия Таврских гор. Средняя температура воздуха в бархатный сезон колеблется от +23 до +28°С.

Что интересно, благодаря горной местности почти нет сильных и холодных ветров. Практически вся береговая линия покрыта галькой, за исключением зон у элитных гостиниц. Сюда специально завезли золотистый песок. Поэтому морская вода здесь кристально чистая, и даже на глубине 10 метров видно дно.

На городских пляжах можно арендовать зонтики и шезлонги. Также здесь есть бесплатные туалеты, душевые кабинки и комнаты для переодевания. Доступна и аренда катамаранов и гидроциклов. Если путешествуете с детьми, лучше отправляйтесь на побережье Moonlight. Здесь вокруг растут сосны и апельсиновые деревья. А еще на территории есть дельфинарий и аквапарк.

Обязательно посетите каньон Гейнюк – ущелье протяженностью 14 километров. Поскольку здесь преобладает мелководье, путешественники могут пешком исследовать скалистые пещеры. Но, имейте в виду, чтобы попасть сюда, необходимо взять на прокат специальное снаряжение: крепкие резиновые сапоги, защитный шлем и спасательный жилет.

Также советуем подняться на гору Тахталидаг. На высоте 2300 метров построили смотровую площадку, откуда открывается невероятный пейзаж. Подняться сюда можно по канатной дороге.

А еще поезжайте в древний город Фаселис, который основали в VII веке до нашей эры. Здесь можно посмотреть несколько культурных достопримечательностей: храм, гробницу, амфитеатр и акведук.

Билеты из Варшавы в ближайший аэропорт Анталии обойдутся ориентировочно в $229 в обе стороны. В сентябре стоимость комнаты делюкс будет составлять около $437. В октябре бюджетный двухместный номер в 450 метрах от пляжа будет стоить примерно $176, за 5 ночей.

Белек

Курорт находится в Анталии на берегу Средиземного моря. Еще в 1984 году здесь началось развитие туризма. Средняя температура воздуха в бархатный сезон колеблется от 20 до 28°С.

Большую часть береговой линии занимают пятизвездочные отели с широкими пляжами с золотистым песком. Они идеально подходят для семейного отдыха, поскольку здесь пологий вход в море. А еще здесь растут сосновые и эвкалиптовые леса, положительно влияющие на здоровье. На побережье стоят шезлонги, зонтики и переодевалки. Также на востоке и западе города есть общественные прибрежные полосы. Здесь можно заняться виндсерфингом и кайтбордингом.

Обязательно посетите аквапарк Земля легенд. Для туристов доступно около 115 достопримечательностей. Здесь есть анимационный центр для малышей, дельфинарий, зоопарк и аквариум. А еще поезжайте в пещеру Зейтина Таша. Здесь хранятся кристаллические сталактиты, которым уже тысячи лет. И, конечно, посетите рынок Кадрие, где можно приобрести различные восточные сладости и сувениры.

В ноябре авиаперелет обойдется примерно в $176 в обе стороны. Стандартный двухместный номер будет стоить ориентировочно $728 за 5 ночей. Полулюкс у береговой линии будет стоить около $1 474.

Направляйтесь навстречу новым впечатлениям!

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