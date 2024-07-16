Лучшие курорты Турции: где отдохнуть в 2024 году

Турция уже много лет остается одним из любимых курортных направлений среди украинцев. Красивая природа, роскошные пляжи и бюджетные предложения – то, что выделяет ее среди других стран. Куда же отправиться в этом году? Подобрали вам несколько вариантов.

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Алания

Самый популярный город славится золотыми пляжами, роскошной инфраструктурой и многочисленными местами для развлечений. Набережные чистые, с мелким песком и прозрачной водой. Самая известная – Клеопатра. Существует легенда, что ее подарили той самой царице. Для туристов доступны все удобства: шезлонги, зонтики, пляжные бары и рестораны. Однако имейте в виду, что вход платный, как и туалетные кабинки. Также здесь можно взять напрокат спортивный инвентарь.

В Дамлаташе, Кейкубате и Портакали вход на территорию бесплатный. Здесь можно заняться серфингом, дайвингом, снорклингом и парасейлингом. А еще прогуляться на катерах или яхтах. Если ищете более спокойную бухту, то направляйтесь к Обаме в районе Тосмур. Береговая линия находится под охраной.

В Алании рекомендуем увидеть местный замок Alanya Kalesi. Средневековая крепость располагается на вершине холма с потрясающей панорамой на окраине. Символом города считают Красную башню (Kızıl Kule), построенную еще в XII веке. Сейчас здесь размещается этнографический музей. Кстати, в пещере Дамлаташ можно оздоровиться, особенно людям с заболеваниями дыхательной системы. Подземелье имеет лечебный микроклимат благодаря уникальным сталактитам.

За пять ночей для двоих в гостинице придется заплатить от $242. Апартаменты обойдутся от $239.

Сиде

Курорт привлекает туристов своими древними развалинами и современной инфраструктурой. Здесь есть два основных пляжа с пологим заходом в море: западный и восточный. Первое побережье выбирают семьи с детьми, поскольку на территории преобладает мягкий песок и неглубокий вход в воду. На втором встречаются каменистые участки с высокими склонами. Кстати, оба отмечены знаком Голубого флага. Поэтому за чистоту можно не беспокоиться. Сезон начинается в апреле и продолжается до ноября. Температура воздуха колеблется от 27°С.

Путешественников часто привлекает здешняя природа: множество зелени, озера и реки. На обед рекомендуем пойти в рестораны, где подают блюда из морепродуктов: Side Orfoz Restaurant Q Beach Restaurant & Lounge или Elia Restaurant & Lounge.

Относительно достопримечательностей. Будете здесь, обязательно пойдите в Античный театр. Когда-то он мог вместить до 15 тысяч зрителей. А с развалин храма Аполлона, который построили еще во II веке, открывается невероятный вид во время заката. Если захотите посмотреть на артефакты с античных времен, езжайте в музей Side Museum, расположенный в старой римской бане.

На территории курорта есть большой выбор гостиниц, от стандартных номеров в хостеле (от $425 за 5 ночей) до роскошных пятизвездочных с системой "все включено" (от $1185 за 5 дней для двоих).

Белек

Туристы любят это место за белый песок, лечебный микроклимат, богатый растительный мир, хвойные, кедровые и эвкалиптовые леса. Город славится своими полями для гольфа, которые есть почти в каждом отеле. А еще здесь предлагают широкий спектр водных развлечений. Сезон длится с мая по октябрь.

Обязательно поезжайте в огромный тематический парк с аттракционами – The Land of Legends. Здесь вы сможете посетить не только аквапарк, но и торговый центр. А еще рекомендуем прогуляться по Национальному парку Кепрюлю Каньон.

Большинство апартаментов имеют собственные частные набережные. А еще на их территориях размещаются бассейны, спа-центры и теннисные корты. Ну и, конечно, все они работают по системе "все включено". Стоимость проживания в стандартном номере колеблется от $150 за ночь для двоих.

Кемер

Городок предлагает идеальные условия для отдыха с малышами. Среди побережий рекомендуем выбрать Moonlight Beach или Kiriş Beach. На их территориях оборудовали берег шезлонгами и зонтиками. Имейте в виду, практически вся береговая линия усыпана галькой. Поэтому рекомендуем взять с собой резиновую обувь. Начало сезона стартует в апреле, а заканчивается в средине осени. Температура колеблется от 24 до 30°С.

Чтобы заняться рафтингом советуем поехать в Каньон Гейнюк. Для обеда или ужина предлагаем выбрать рестораны или кафе на пристани Kemer Marina.

В Кемере можно снять бунгало. Завтрак обычно включен в стоимость. За ночь для двоих придется заплатить $215. Цены за стандартный двухместный номер варьируются от $68.

Мармарис

Находится на месте слияния двух морей: Эгейского и Средиземного. А еще здесь самая длинная набережная в стране. Ее протяженность – более 12 км. Недалеко от центра находится побережье Сителер. Здесь есть одна бесплатная зона с минимумом инфраструктуры и вторая с лежаками, туалетами и раздевалками. На Узуньяле преобладает шумная и веселая атмосфера с толпой людей.

Чтобы узнать больше о местности, рекомендуем поехать в старинный замок-музей Marmaris Castle. Потрогать дикую природу и посмотреть на руины можно в Национальном парке Marmaris National Park.

Отдых экономкласса за пять ночей для двоих обойдется в $648. Апартаменты в 450 метрах от пляжа будут стоить от $472.

Ранее OBOZ.UA сравнивал курорты Турции и Египта.

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