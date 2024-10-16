'Анубис, это ты?' На вершине пирамиды Хеопса заметили собаку, которая лаяла на птиц. Вирусное видео

Парапланерист Алекс Ланг, пролетавший над пирамидой Хеопса, заметил собаку на вершине высочайшего сооружения среди тройки пирамид в Гизе, Египет. Видео, на котором пес лает на птиц на высоте около 146,6 метров, стало вирусным в сети.

Видео дня

Приблизившись к небольшому плоскому пространству на вершине одной из "Семи чудес света", мужчина запечатлел потрясающие кадры. После удивительной находки на вершине древнего памятника Ланг сказал, что собака лаяла на птиц, которые пролетали над ним, когда он заметил животное, пишет Daily Mail.

Видео Алекса распространил спортсмен-экстримал Маршал Мошер, собрав более 650 тысяч лайков в за сутки. Впечатленные зрители поспешили оставить свои мысли в комментариях:

"Это не собака. Это египетский бог Анубис. Он считается проводником умерших в загробном мире и защитником гробниц. Вот почему он над пирамидой".

"Никто из его друзей ему не поверит".

"Это то, что, по мнению людей, построили пришельцы? Собака только что вылезла на нее".

"Он больше не собака, его называют Анубисом".

Остается непонятным, удалось ли спасти собаку, поскольку невероятное видео закончилось тем, что щенок все еще оставался на памятнике. Загадкой для пользователей стало то, как зверюшке удалось добраться до вершины гигантской пирамиды, и как долго она там находилась.

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