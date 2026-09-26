Альпийская жемчужина: туристам посоветовали посетить один из старейших городов Швейцарии

Швейцария привлекает туристов альпийскими пейзажами, старинными городами и живописными озерами, однако отдых в этой стране зачастую обходится недешево. Большинство путешественников отправляются в Цюрих, Женеву, Берн или на популярные горные курорты. В то же время туристам советуют обратить внимание на менее известный Кур на востоке страны.

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Небольшой город является столицей кантона Граубюнден и претендует на звание старейшего в Швейцарии. Свидетельства пребывания людей на этой территории датируются периодом более 13 тысяч лет назад. Впоследствии здесь существовало поселение бронзового века, а во времена Римской империи – Curia Raetorum. Почему стоит посетить Кур, рассказало издание Travel off Path.

Чем интересен Кур

Одной из главных достопримечательностей города является компактный исторический центр с мощеными улицами и старинными домами с разноцветными фасадами. Движение автомобилей в Старом городе ограничено, поэтому его удобно исследовать пешком.

Среди мест, которые рекомендуют посетить туристам, – площадь Аркас, окруженная яркими зданиями. Еще одна достопримечательность – собор Успения Девы Марии, история которого насчитывает около 800 лет. Особого внимания заслуживает его украшенный позднеготическим золотым алтарь.

Также в туристический маршрут можно включить Епископский двор, средневековые городские ворота Обертор и Ретийский музей, расположенный в барочном здании.

Несмотря на богатую историю и живописную архитектуру, иностранных туристов здесь значительно меньше, чем в самых популярных городах страны. В то же время Кур имеет удобное железнодорожное сообщение. Прямая поездка из Цюриха может занять всего около 1 часа 14 минут, из Базеля – примерно 2 часа 15 минут, а из Берна – около 2 часов 20 минут.

Сколько стоит отдых в Куре

Кура не можно назвать бюджетным направлением, однако расходы здесь могут быть более умеренными, чем в Цюрихе или Женеве. Особенно это касается проживания. По данным источника, бюджетный отель или гостевой дом может стоить примерно 160–220 долларов за ночь на двоих, а четырёхзвёздный отель – 270–360 долларов.

За капучино придется заплатить около 6–7,5 доллара, за пиццу – 21–31 доллар, а традиционное швейцарское блюдо в местном ресторане может обойтись примерно в 30–55 долларов.

В Куре также стоит познакомиться с кухней Граубюндена. Среди местных блюд – решти, пицокель, капунс и ячменный суп. Регион известен и своим вином, в частности сортом пино нуар.

Что посмотреть поблизости

Город может стать удобной отправной точкой для путешествий по восточной части Швейцарии. Неподалеку находятся ущелье Виамала, гора Брамбрюеш, панорамный маршрут Драйбюнденштайн и Рейнское ущелье со светлыми скалами, лесами и бирюзовыми водами Рейна.

Кроме того, из Кура отправляется знаменитый Bernina Express – панорамный поезд, маршрут которого пролегает через Альпы до итальянского Тирано.

Для краткого знакомства с Куром может хватить одной ночи. Однако путешественникам, желающим неспешно осмотреть Старый город и побывать на природе, рекомендуется выделить на поездку два-три дня.

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