А что там за границей: необычные традиции народов мира, удивляющие туристов

По разным оценкам ученых, в мире насчитывается от 2 до 4 тыс. национальностей. Некоторые из них могут насчитывать от нескольких десятков до сотен представителей, другие же исчисляются миллионами. Общей чертой для всех является наличие традиций. Мы собрали для вас самое интересное со всего мира. Что-то вас удивит, что-то вызовет культурный шок, но точно не оставит равнодушным.

La Tomatina Festival, Испания

В Испании большая традиция массовых мероприятий. Вы точно видели видео в интернете, где быки бегут по улицам города или люди устраивают массовую битву водой, но сегодня не об этом.

La Tomatina Festival – это один из самых известных фестивалей в Испании, где участники неистово швыряют друг в друга томаты. Ежегодно около 150 000 помидоров используются в таком действе. Мероприятие проводится в городе Буньоль в последнюю среду августа. Тысячи людей со всего мира собираются, чтобы принять участие в необычной игре.

Видео дня

Что интересно, La Tomatina впервые состоялся еще в 1945 году как спонтанная драка едой во время парада. Испанцам настолько понравилась идея нецелевого использования помидоров, что они решили сделать из этого целую традицию. Более того, для бойни используют специально выращенные помидоры определенного сорта. Как говорят сами организаторы, они хотят убедиться, что у всех будет достаточно "снарядов", чтобы повеселиться.

Хотя данный праздник по многочисленным фотографиям в сети и имеет вид варварства и тотального безумия, существует и свод правил и рекомендаций. К примеру, стоит надеть очки, чтобы исключить травму глаз, а сам овощ перед броском нужно раздавить, чтобы не нанести сопернику увечья. На все про все у участников будет всего час, швырять помидоры после сигнала об окончании, строго запрещено.

Dia de los Muertos, Мексика

Это мексиканский праздник, призванный чтить память умерших родственников и друзей. В этот день мексиканцы создают алтари с фотографиями и предметами, принадлежавшими умершим, и устраивают парады с масками и костюмами.

Стоит понимать, что существует сразу несколько принципиальных отличий от популярного в США, а в последнее время и во многих странах Европы, Хэллоуина. День мертвых, несмотря на свое название, отмечается двое суток. В первый день принято чествовать умерших детей и младенцев, во второй – взрослых. Кроме того, это религиозное торжество, которое уходит своими корнями на 3000 лет вглубь истории человечества, будучи одним из древнейших традиций, существующих сейчас.

Этот праздник также характеризуется довольно необычным для европейского представления о смерти настроением. Дело в том, что ацтеки и инки не воспринимали кончину как конечную точку, считая ее неизбежным, но лишь промежуточным этапом жизни. Именно поэтому на фестивалях и парадах можно услышать ритмичную музыку, а все гости весело проводят время. Мексиканцы верят, что в дни, когда мертвые ходят среди живых, не стоит грустить. Это время на приятные воспоминания в кругу семьи.

Одним из неизменных символов праздника является Ла Калавера Катрина – прообраз ацтекской богини смерти Миктекачихуатль. Ее изобразил на своем полотне художник Хосе Гваделупе Должность. Вопреки стереотипному представлению о мексиканцах, раньше только очень богатые люди могли позволить себе шапки. Именно поэтому художник надел на женщину шляпу – как символ того, что перед смертью все люди равны

Куперсхиллские сырные гонки, Англия

Представьте себе бег наперегонки, где вам нужно не только прийти к финишу первым, но и успеть ухватить заветный приз. А теперь добавим, что трасса это склон, а приз – огромная головка сыра. Именно так происходит ежегодное сумасшествие в Великобритании.

По легенде, давным-давно на холме приносили жертву богам. Неожиданно сыр выпал из жертвенника и покатился вниз. Его бросились догонять паломники.

Паломникам этот вид спорта давно не интересен, а вот авантюристов со всего мира до сих пор привлекает. Да чего уж там, по слухам, есть "спортсмен", который за 18 лет смог выиграть целых 23 гонки. Остается только узнать, сколько костей он сломал на этом пути.

Дело в том, что этот вид развлечения является едва ли не самым травматичным в Англии и стабильно приводит к многочисленным увечьям игроков. Если вы когда-нибудь пытались бежать вниз со склона, да еще и сделать это быстрее других, вы наверняка поймете, почему не все участники забега возвращаются домой на своих двух. По этой причине, под горой всегда дежурят медики со скорой.

Несмотря на сказанное ранее, за всю историю никому так и не удалось догнать головку сыра, поэтому победителем считается первый, кто пересек финишную линию.

Власти неоднократно пытались запретить опасную традицию, но гонки проходят и сейчас. Сразу же разрушим и еще один стереотип, участниц в забеге тоже всегда хватает, а кроме профессиональных спортсменов к забегу приобщаются и любители. Для них есть отдельные гонки.

Танец хака у маори, Новая Зеландия

Хака – ритуальная пляска новозеландских маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди, и выкрикивают аккомпанемент. На языке маори это слово означает "танец в целом", а также "песня, сопровождающая танец".

Хоть хака и является древним боевым арканом, главная цель которого – запугивание противника, большую популярность он приобрел уже в наши дни. Все благодаря сборной Новой Зеландии по регби. Уже много лет подряд они неизменно начинают каждый свой матч с необычного дерганья. Видео с их выступлениями набрали миллионы просмотров в соцсетях.

Вопреки своему устрашающему виду, хака как пляска достаточно универсален. Дело в том, что это не один танец, а собирательное название для сразу нескольких. Есть отдельные хака для мужчин, женщин и детей, боевые и приветственные хака. Но всех их объединяет единение с предками и людьми, окружающими тебя, ведь вы синхронно повторяете одни и те же движения.

Для хака важна еще и мимика. Выпученные глаза и высунутый язык считаются в тамошних местах признаком хорошего исполнения танца. Что интересно, женщины во время этого процесса язык не показывают, оставляя это мужчинам.

Традиции других народов могут удивлять. Но не стоит забывать, что все мы разные, так что можем смотреть на одинаковые вещи с других сторон.

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