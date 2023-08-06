7 действенных советов, как сэкономить во время отпуска

Определение бюджета – один из самых трудных моментов при планировании поездки. Надо учесть все: цены на дорогу и гостиницу, стоимость питания, дополнительные расходы на развлечения и сувениры.

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Чтобы не оставить все деньги на курорте, следуйте действенным советам, которые помогут вам сэкономить немалую сумму.

Мониторьте цены

Звучит банально, но это действительно работает. За несколько месяцев до начала поездки включите мониторинг самых низких цен на билеты и проживание. Такая функция доступна на многих сайтах для бронирования.

Но и сами не поленитесь периодически просматривать цены на рейсы и выбранное размещение. Так вы можете случайно наткнуться на скидку и отхватить лучший вариант.

Кстати, на некоторых туристических форумах выдвигают предположение, что сразу бронировать гостиницу не нужно. Если вы ее просто просмотрите, то через несколько дней натолкнетесь на рекламу того же номера, но с хорошей скидкой. Не будем утверждать, что это работает на 100%, но такой маркетинговый прием действительно используют некоторые представители туристического бизнеса.

Выберите наилучшие даты для перелета

Этот совет действует, если вы выбираете чартерные рейсы. Многие бюджетные авиакомпании примерно за 70 дней до рейса запускают акционную распродажу. В это время билеты будут стоить максимально дешево.

Однако будьте внимательны и не ведитесь на уловки перевозчиков. Подумайте, стоит ли вам переплачивать за место у окна, дополнительный багаж или уровень обслуживания получше. Если это перелет на 1-3 часа, то все эти моменты не будут играть большую роль. Но если вас ждет 12-часовая дорога, то лучше позаботьтесь о своем комфорте.

И не забывайте, что от сезона и даты рейса многое зависит. Например, европейские перевозчики очень поднимают цены на праздники и летом.

Сравните цены на готовые туры и самостоятельно спланированную поездку

Иногда кажется, что самостоятельно спланировать поездку будет дешевле, чем заказать тур. Но это не всегда так. Многие туроператоры предлагают достаточно бюджетные варианты, которые будут более выгодны для вас.

Но внимательно прочтите все условия договора с агентством. Обратите внимание на уровень отеля, предлагаемое питание, экскурсионную программу, развлечения, местонахождение курорта, условия трансфера и т.д. И только тогда принимайте решение, выберете комплексный вариант или будете все искать отдельно.

Зарегистрируйтесь в программах лояльности и пользуйтесь акциями и льготами

Их количество безгранично. Различные компании предлагают скидки для постоянных клиентов на транспорт, проживание, экскурсии, покупки. Просто спланируйте заранее путешествие и посмотрите на официальных сайтах представителей бизнеса, чьими услугами вы собираетесь пользоваться, какие у них есть акционные предложения.

Кроме того, не забывайте, что даже за рубежом вы можете пользоваться скидками как студент, человек пенсионного возраста, работник сферы культуры, журналист, преподаватель и т.д. Для этого вам нужно иметь специальное международное удостоверение.

Не забывайте и о днях открытых дверей, которые есть практически в каждом музее мира. Это хорошая возможность бесплатно увидеть известные шедевры.

Внимательно выбирайте страховой полис

Это важный момент, о котором многие вспоминают в последний момент. Стандартное туристическое страхование может обойтись как в 600, так и в 6000 гривен. Всё зависит от того, что прописано в договоре. Для начала убедитесь, что вы получите выплаты в случае повреждения или потери багажа, необходимости медицинской помощи за рубежом и получения травм и ранений. Это самые важные опции.

А что можно вычеркнуть из полиса? Некоторые компании начинают вписывать услуги стоматолога, непредсказуемое выселение из отеля и другие вещи, которые вряд ли вам понадобятся. Но за каждый пункт вы будете отдавать собственные средства, так что задумайтесь, все ли из этого вам нужно.

Еще один лайфхак. Если вы путешествуете часто, покупайте годовое страхование. Оно обойдется вам дешевле, чем три-четыре месячных пакета.

Не переплачивайте за еду

Некоторые отели предлагают трехразовое питание за дополнительную плату. Обычно один прием пищи будет обходиться вам примерно в 10-50 евро. Но насколько это выгодно?

В местных ресторанчиках многих стран можно найти и более бюджетные варианты. Кроме того, практически везде есть супермаркеты, где продается готовая продукция, которая стоит копейки. А если вы едете большой семьей, то лучше арендуйте квартиру или дом с кухней и готовьте самостоятельно. Так вы не будете переплачивать за ресторанные блюда.

Попробуйте сервисы по обмену жильем

Это довольно рискованный вариант, потому он подходит не всем. Есть специальные сервисы, где люди со всего мира предоставляют свое жилище для туристов полностью безвозмездно. Из преимуществ: вам не придется платить за гостиницу, а еще вы будете жить с людьми, которые хорошо знают это место и смогут подсказать вам интересные локации. Однако есть и недостатки. Главное – вы даже не представляете, у кого останавливаетесь. Поэтому никто не гарантирует вам безопасность и покой. Но нужно признать, что это неплохой вариант, над которым можно подумать.

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