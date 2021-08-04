Сумки-шопперы – хиты этого лета

Удобство, практичность, личный комфорт – такие желания потребитель транслирует брендам, и производители оперативно их удовлетворяют, а иногда даже и предугадывают. Для лета 2021 года были выпущены десятки коллекций удобных рюкзаков, сумок-чехлов, а также сумок-шопперов. В новый топ вошли популярные модели из бюджетного сегмента.

Сумка-шоппер – в чем преимущество?

Высокая мода вынуждена адаптироваться к требованию улиц. Люди хотят чувствовать себя свободно, вне рамок торжественных мероприятий, публичных выступлений. Поэтому дизайнеры развивают направление Street Style не только в одежде, но и в аксессуарах. Это заметно по ассортименту интернет-магазина МЕЙКАП, где можно приобрести как косметичку, так и чехол-сумку для телефона, шоппер.

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Наконец-то повседневные женские сумки стали удобными! В них поместится и бутылка с водой, и любимая книга, а также покупки. Преимущества сумки-шоппера:

вместительная и легкая, хорошо сочетается с летней одеждой;

износостойкая – обычно изготавливается производителем с минимальным количеством фурнитуры и декора из прочного материала, устойчивого к многократным стиркам;

разнообразие основ: джинсовые, хлопковые, льняные, конопляные и т.д.;

прекрасная альтернатива пакету – выглядит женственно, интересно, можно носить в руке, на плече, брать на работу и на пикник, на прогулку в парк.

После успеха шоппера Bottega Veneta Maxi Cabat, street-модели выпустили многие элитные бренды, а спрос на аксессуары в таком стиле растет и в бюджетном, массовом сегменте. Уже появились лидеры этого лета: легкие, удобные монохромные модели из практичных, износостойких материалов.

Топ моделей летних сумок-шопперов 2021 года

В жаркую пору объемные, тяжелые аксессуары заменяются компактными и эргономичными. Женщинам нравятся разнообразные трансформеры, уменьшающиеся до размера кошелька, а также стильные модели из высококачественного текстиля и нетканого материала спанбонда.

Топ:

Levi's Women'S Batwing Tote – хлопковая модель для активных женщин, будет уместна в городе и на пляже, вместительная и прочная;

MakeUp Easy Go – практичная сумка, которая подружится с любым образом и будет еще долго радовать свою владелицу, так как представлена в универсальном дизайне и из моды не выйдет (есть черный цвет, белый, марсала, электрик);

Traum – темно-синяя хлопковая модель на молнии, с одним карманом и вышивкой, хорошо сочетается с одеждой разного стиля, подойдет для небольших покупок;

Vigo – супер-практичная и недорогая, вместительная сумочка из спанбонда, представлена производителем в ярко-красном, белом, черном цветах, декорирована стильным принтом;

текстильная сумка-мешок – однотонные и цветные модели выпущены многими украинскими брендами, есть украшенные вышивкой, объемными цветами, они затягиваются шнурком или цепочкой.

Покупайте пакеты в крайнем случае. С сумкой-шоппером вы будете всегда выглядеть органично и стильно. Модных аксессуаров может быть несколько, так как стоят сумочки недорого, а радости приносят немало!